Brescia-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia sfida in casa la Roma nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 11 luglio 2020

11 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Brescia di Diego López sfida in casa la Roma di Paulo Fonseca nel secondo anticipo della 32ª giornata di , in una gara delicata nel computo della lotta per l' e della lotta per la salvezza. Le Rondinelle di fatto non possono fare calcoli: il penultimo posto in classifica con 21 punti, frutto di 5 successi, 6 pareggi e 20 k.o., le obbliga a cercare la vittoria per avvicinarsi al quartultimo posto, occupato dal e distante 6 lunghezze.

Anche i capitolini, tuttavia, devono riprendere a correre: attualmente sono quinti a pari merito con il a quota 51 punti, con un cammino di 15 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ma devono guardarsi le spalle dal ritorno del , ora settimo con 49 punti.

Le due formazioni si sono affrontate 22 volte in Serie A in casa dei lombardi, e il bilancio è favorevole a questi ultimi con 8 vittorie, 8 pareggi e 6 affermazioni giallorosse. L'ultimo incrocio al Rigamonti risale al 22 settembre 2010, e ha visto la vittoria per 2-1 del Brescia grazie alle reti di Hetemaj e Caracciolo (a segno Borriello per gli ospiti). Nelle 4 partite più recenti si sono registrate 2 vittorie per parte.

Altre squadre

Alfredo Donnarumma è il miglior realizzatore stagionale del Brescia con 7 reti segnate, il capitano Edin Dzeko è invece il bomber dei giallorossi con un bottino di 14 goal in campionato. Il Brescia ha ottenuto un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre per la Roma la vittoria interna per 2-1 sul Parma ha posto fine ad una serie negativa di 3 sconfitte consecutive. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-ROMA

Brescia-Roma si giocherà la sera di sabato 11 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 46ª in Serie A fra le due squadre, è in programma per le ore 19.30.

L'anticipo Brescia-Roma sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La sfida Brescia-Roma potrà essere vista anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguirla mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, scaricando l'apposita appplicazione sviluppata per sistemi Android e iOS o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri c'è la possibilità di acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente ai propri clienti di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche i match di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori l'opportunità di seguire Brescia-Roma anche in diretta testuale sul proprio portale. Collegandovi con il sito, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Diego López ha bisogno dei 3 punti per continuare a sperare nella salvezza, per questo è probabile in un ritorno al 4-3-1-2 al posto del 4-4-2 visto nella trasferta di . Davanti sarà confermato il tandem composto da Torregrossa e Alfredo Donnarumma. Alle loro spalle potrebbe rivedersi Zmrhal, che farebbe scivolare in panchina Spalek. In mediana Bjarnason e Dessena come mezzali ai lati del playmaker Tonali. In difesa Sabelli e Martelli si candidano come terzini, mentre al centro Chancellor potrebbe far coppia con Mateju, facendo slittare in panchina Papetti. Fra i pali, infine, agirà il finlandese Joronen. Ai box per infortunio Bisoli, Cistana e Ndoj, oltre al secondo portiere Alfonso.

A sua volta Fonseca potrebbe mettere da parte il 3-4-2-1 e far ritorno al classico 4-2-3-1 dei giallorossi. Assenti per squalifica Cristante e Mkhitaryan. In porta giocherà il ristabilito Pau López. In difesa a destra il brasiliano Bruno Peres potrebbe spuntarla su Zappacosta e Spinazzola, con Kolarov a sinistra e in mezzo la riproposizione della coppia formata da Mancini e Smalling. Sulla mediana Diawara dovrebbe affiancare Veretout. I dubbi sono soprattutto sulla trequarti: Carles Péres, Lorenzo Pellegrini e Kluivert sono tuttavia favoriti su Under, Pastore e Zaniolo per sostenere l'unica punta Dzeko.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Péres, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.