Bremer tra Inter e Juventus: accelerata dei bianconeri, il duello si scalda

Il difensore brasiliano del Torino è conteso da bianconeri e nerazzurri: oggi l'incontro con l'Inter, ma Madama studia il sorpasso.

Il futuro di Gleison Bremer è ancora tutto da scrivere. Il difensore brasiliano classe 1997 è destinato a lasciare il Torino e accende la fantasia dei top club italiano: è in corso un vero e proprio 'Derby d'Italia' sul mercato tra Inter e Juventus, con i bianconeri che nelle ultime ore stanno provando ad inserirsi prepotentemente nella trattativa e tentano il sorpasso sui nerazzurri.

Sono ore caldissime per il futuro dell'ex Atletico Mineiro. Il difensore verdeoro sembrava destinato all'Inter, che dopo averlo bloccato già a dicembre scorso con un accordo verbale con il suo entourage ora deve trovare l'intesa con il club di Urbano Cairo per sbloccare la trattativa. Ma il blitz della Juventus nelle ultime ore può cambiare le carte in tavola.

Nella giornata di oggi, ed esattamente nel primo pomeriggio, è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza dell'Inter e quella del Torino. Un summit, al quale parteciperà anche l'agente di Bremer, in cui il club meneghino presenterà un'offerta ufficiale da 30 milioni di parte fissa e 5 di bonus, più l'inserimento del cartellino del giovane centrocampista Cesare Casadei (valutato 8 milioni di euro) su cui i nerazzurri manterranno il diritto di riacquisto.

L'addio imminente di Matthijs De Ligt, che nella giornata di oggi volerà a Monaco di Baviera per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Bayern, ha spinto la Juve a tornare sul mercato a caccia del sostituto dell'olandese classe 1999. Il club bianconero è piombato su Bremer e studia il sorpasso sui rivali di sempre.

Nelle scorse ore, la Juve ha sondato il terreno con l'entourage di Bremer per capire la fattibilità dell'operazione. Grazie al tesoretto arrivato dall'imminente cessione di De Ligt da oltre 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, Madama è pronta ad accontentare le richieste del Torino con una proposta da circa 40 milioni di euro.

Dal canto suo, il giocatore ha già detto sì all'Inter ma in caso di nuova fumata grigia o addirittura nera potrebbe accettare la corte dei bianconeri e restare all'ombra della Mole.

La Juve attende sviluppi sul fronte Inter-Bremer e spera. La corsa a Bremer infiamma il mercato sull'asse Milano-Torino: il brasiliano è a uno snodo cruciale della carriera.