Il Barcellona ha scelto Martin Braithwaite: arriva per 18 milioni

Il Barcellona paga la clausola di Martin Braithwaite e si assicura l'attaccante del Leganes: è lui il sostituto degli infortunati Suarez e Dembélé.

E alla fine arriva Martin Braithwaite. Il ha finalmente scelto: il sostituto degli infortunati Suarez e soprattutto Dembélé è lui, il ventottenne attaccante del , il prescelto in una lista di elementi adocchiati dal club catalano per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Dopo aver ricevuto l'ok della RFEF alla possibilità di acquistare anche dopo la conclusione della finestra invernale di mercato, il Barcellona ha deciso di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Braithwaite: nelle casse del Leganes pioveranno dunque 18 milioni di euro.

Il danese, ex di , e , 6 goal in fino a questo momento, svolgerà nella giornata di domani il primo allenamento agli ordini di Quique Setien. E, secondo la stampa spagnola, firmerà un contratto di tre anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2023.

Braithwaite ha vinto una concorrenza piuttosto serrata: nella lista del Barcellona dopo gli infortuni rimediati da Suarez e Dembélé comparivano anche i nomi dei vari Willian José e Angel, attaccanti di e . Prima cercati, poi abbandonati.

La possibilità del Barcellona di acquisire fuori dal periodo di mercato un calciatore sotto contratto si deve a una particolare norma presente nel regolamento della RFEF (qui tutti i dettagli). Norma che i catalani, in piena emergenza offensiva per la doppia sfida col e per il prosieguo della stagione, hanno deciso di sfruttare pienamente.