Perché il Barcellona può comprare Braithwaite a mercato chiuso?

Nonostante il mercato sia chiuso da quasi tre settimane, il Barcellona può comunque assicurarsi l'acquisto di Braithwaite. Ecco i motivi.

Uno dei grandi temi del mercato di gennaio è stato quello dell'attaccante per il . L'ipotetico 'sostituto di Suarez' fino al 31 gennaio non è mai arrivato, nonostante i diversi nomi in lizza. Pochi giorni dopo, però, Dembelé si è infortunato e sono tornati d'attualità diversi nomi.

Nonostante in il mercato sia ufficialmente chiuso, i blaugrana possono comunque mettere a segno un colpo di riparazione, che sarà con ogni probabilità Martin Braithwaite , in arrivo dal . Il Barcellona pagherà la clausola da 18 milioni e il danese sarà immediatamente a disposizione del club culé.

PERCHÉ IL BARCELLONA PUÒ COMPRARE UN GIOCATORE A MERCATO CHIUSO?

Il colpo può essere a suo modo storico, perché di fatto è un acquisto ufficiale che viene formalizzato con il calciomercato chiuso. Ciò è reso possibile grazie a un articolo del regolamento ufficiale della RFEF, la federazione spagnola , per la precisione il 124.3.

Il regolamento prevede che, sotto autorizzazione della federazione, un club possa effettuare un acquisto per rimpiazzare un giocatore che per un infortunio o per problemi di salute è costretto a osservare un periodo di almeno cinque mesi lontano dai campi.

"Potrà essere autorizzato in maniera eccezionale la concessione di una licenza fuori dai periodi regolamentari, nel caso un calciatore della rosa sia assente per malattia o infortunio per un periodo di inattività superiore ai cinque mesi, e ciò quando l'iscrizione del suo sostituto non richieda la spedizione del Certificato di trasferimento internazionale".

In questo caso l'infortunato che perderà almeno cinque mesi è lo sfortunato Ousmane Dembelé , alle prese con la rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra. L'operazione gli ha fatto terminare la stagione in anticipo.

Lo sfortunato stop dell'ex permette quindi al Barcellona di sfruttare l'articolo 124.3 e assicurarsi un altro giocatore, anche con il mercato chiuso. E la scelta è ricaduta su Braithwaite, che potrà vivere un sogno in blaugrana.