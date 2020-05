Borussia Dortmund-Schalke 04, le formazioni ufficiali: Haaland c'è, Sancho fuori

Infortunati Witsel, Emre Can e Reus, in campo ci sono Hazard e Brandt. Lo Schalke sceglie Harit insieme a Raman e Caligiuri.

Le formazioni ufficiali di - 04:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Reyna, Haaland, Brandt

SCHALKE 04 (3-4-3): Schubert; Todibo, S. Sané, Nastasic; Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka; Caligiuri, Harit, Raman

Il Derby della Ruhr fa ricominciare la in maniera roboante. Lotta per il titolo e per l' , in un big match da cui ci si può aspettare grandi cose. Il sfida lo Schalke 04, tutti gli amanti del calcio pronti a vedere nuovamente il pallone rotolare.

Il baby fenomeno Haaland guiderà l'attacco del Borussia Dortmund, supportato sulle fasce da Hazard e Brandt. A centrocampo Favre punta su Delaney e Dahoud come interni, mentre giocheranno esterni Guerreiro ed Hakimi. In porta davanti a Burki ci sono Hummels, Akanji e Piszczek. Out Witsel, Emre Can e Reus per infortunio. Panchina per Sancho causa problemi fisici e out anche il suo sostituto Reyna, che sarebbe partito titolare ma si è infortunato nel riscaldamento.

Dall'altra parte Wagner propone un 3-4-3 in cui un'altra stellina che ha ultimamente tutti gli occhi addosso, ovvero Harit, sarà falso nove. Tra i pali parte Schubert, difesa composta da Todibo, Sanè e Nastasic, vecchia conoscenza della . In mezzo McKennie e Serdar, larghi Oczipka e Kenny. Esterni d'attacco Raman e Caligiuri.

La gara d'andata in quel di Dortmund ha fatto registrare un deludente 0-0. Ora gli occhi del mondo si aspettano lo spettacolo nella prima grande sfida di Bundesliga.