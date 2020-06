Borriello e Ibiza: amore a prima vista

Dopo aver appeso i tacchetti al chiodo, l'ex centravanti campano è rimasto a Ibiza in qualità di punto di riferimento per la proprietà.

Re dei bomber. Già, non ci sono altri modi per descrivere Marco Borriello. Uomo copertina in campo, uomo copertina fuori dal manto erboso. Ma sempre all'insegna della massima professionalità, la stessa con cui dal nulla l'ex centravanti napoletano ha saputo costruirsi una carriera prestigiosa e vincente.

Meritocrazia. Parola d'ordine per il campano che, con le casacche di e , si è tolto la soddisfazione di conquistare due scudetti. Da giovane di belle speranze con il Diavolo, da elemento prezioso con la Vecchia Signora.

Un'evoluzione graduale, una crescita caratterizzata dal duro lavoro. Con, alle battute conclusive, un'esperienza alle Baleari. Perché Borriello di Ibiza, anche in versione turista, ha sempre avuto una grande considerazione. Sfociata, poi, nell'ultimo capitolo di una carriera da autentico gira- , con una fugaca avventura inglese tra le fila del .

Altre squadre

All'UD Ibiza, squadra che milita nella terza divisione spagnola, Borriello ha toccato gli ultimi palloni. Per un totale di 7 presenze e 0 goal. Ruolino di marcia, dunque, che ha spinto l'ex bianconero ad appendere i tacchetti al chiodo.

Un'avventura nata da un suggerimento di Adriano Galliani, proprio come raccontato dal diretto interessato a 'La Repubblica':

"Un giorno mi chiama il direttore e mi dice che il club cercava un attaccante. Io non sapevo neppure che avessero una squadra, anche se vengo in vacanza qui da tanto e ho casa. Avevo offerte da , , Emirati, posti così, e ho scelto subito Ibiza".

Una vita sa sogno, una vita - a caldo - raccontata così dal protagonista:

"Viviamo in pantaloncini corti. Pranzo al mare e arriva l’ora dell’aperitivo: che fai non te ne bevi uno in spiaggia, col tramonto? Ma niente stravizi, mangio bene ed equilibrato".

Il progetto dell'UD Ibiza è dei più freschi, nonché dei più ambiziosi. Crescita graduale, ma a suon di investimenti. Un club fondato nel 2015 e che vede in Amedeo Salvo, noto business manager, il punto di riferimento.

Borriello, oggi, festeggia 38 anni. E ha intrapreso una nuova carriera, ovvero quello da dirigente dell'UD Ibiza. Insomma, un modo per continuare ad alimentare il grande feeling con l'isola e, al tempo stesso, per studiare una professione difficile ma elettrizzante.

"Comunico di aver risolto, di comune accordo con la società, il contratto per prestazioni sportive che mi legava all'U.D.Ibiza. Con l'occasione rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti al presidente Amadeo Salvo e a tutto lo staff, oltre che alla città di Ibiza".

Con queste parole, nei mesi scorsi, Marco salutava il calcio giocato. Con la fierezza di chi, di più, dal pallone non avrebbe potuto ricevere. Un amore incondizionato, fortemente voluto, maledettamente alimentato. Contro i pregiudizi e le avversità. Con i goal. Insomma, alla Borriello.