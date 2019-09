Bonucci risponde a Karapetyan: "Il mio è stato un gesto per proteggermi"

Leonardo Bonucci è stato 'costretto' a tornare a parlare dell'episodio avvenuto nella gara Armenia-. Nel primo tempo c'è stato un contatto con Karapetyan, attaccante armeno già ammonito, che è stato espulso dopo una presunta gomitata al difensore italiano.

Nel post-partita, e anche il giorno dopo, Karapetyan ha accusato Bonucci di simulazione, dicendo che la sceneggiata del difensore bianconero era stata vergognosa. Ieri Bonucci ha avuto modo di rispondere pubblicamente a 'Rai Sport'.

"Partendo dal presupposto che io non devo dare spiegazioni a nessuno, ho sempre fatto parlare il campo. Ho una ferita sull'arcata sopraccigliare, con due punti, quindi io sono saltato con lui ed il mio gesto è stato solo per proteggermi dall'infortunio che avevo avuto all'occhio. Mi dispiace che sia stato espulso per questa cosa, ma io manco me ne ero accorto. Infatti come si vede benissimo dalle immagini non ho minimamente protestato. Non sapevo manco che lui fosse ammonito".