Rosso ingiusto in Armenia-Italia, Karapetyan contro Bonucci: “Vergognoso”

L’attaccante dell’Armenia, Karapetyan, critica il comportamento di Bonucci in occasione della sfida con l’Italia: “Rispetto, ma questo è vergognoso”.

Serviva una vittoria all’ per continuare il suo cammino di qualificazione a a punteggio pieno e per avvicinarsi dunque alla conquista per del pass per la massima competizione e la vittoria, preziosissima, è arrivata a Yerevan sul campo dell’Armenia.

Un successo quello ottenuto dagli Azzurri, che è arrivato in rimonta dopo un primo tempo abbastanza sofferto e, tra gli episodi che certamente hanno reso più in discesa la strada che ha portato al 3-1 finale, c’è stato un episodio che ha visto protagonisti Karapetyan e Leonardo Bonucci.

Nel corso del recupero della prima frazione, l’attaccante armeno (autore del goal del momentaneo 1-0) ed il difensore Azzurro sono venuti a contatto mentre si contendevano un pallone. Ad avere la meglio di testa è stato proprio Karapetyan, ma il direttore di gara Siebert ha immediatamente fermato il gioco ed estratto il secondo cartellino giallo che gli è valso l’espulsione.

L'articolo prosegue qui sotto

Rivedendo le immagini è parso fin da subito chiaro che il contatto tra i due giocatori fosse assolutamente regolare, ma Bonucci è rimasto a terra facendo intuire di aver ricevuto un colpo al viso.

Lo stesso Karapetyan, dopo la partita, ha postato suo suo profilo Instagram una storia con le immagini del suo goal all’Italia, ma anche con un messaggio rivolto proprio a Bonucci.