Bologna, serio infortunio anche per Tomiyasu: stop di 30-40 giorni

Dopo Medel, anche Takehiro Tomiyasu è costretto a fermarsi: lesione al bicipite femorale sinistro per il giapponese, che tornerà tra un mese circa.

A pochi giorni dal rientro dalla sosta, e dalla sfida che l'attende all'Allianz Stadium contro la , il perde un pezzo dopo l'altro. Dopo Gary Medel, tocca a Takehiro Tomiyasu. Pure lui, come il cileno, costretto a saltare non soltanto la gara contro i campioni d' in carica.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Bologna, che attraverso il proprio sito ufficiale ha emesso il bollettino quotidiano relativo all'andamento degli allenamenti e allo stato fisico dei propri calciatori. Con particolare attenzione, appunto, a Tomiyasu.

"Gli esami cui è stato sottoposto Takehiro Tomiyasu dopo l’infortunio con il hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 30-40 giorni".

Rientro a novembre, dunque, per Tomiyasu. Il quale, come detto, salterà più di una giornata di campionato: il rientro in campo del difensore giapponese potrebbe avvenire a inizio dicembre a .

La famigerata sosta per le nazionali, dunque, miete un'altra vittima. Se Medel si è infortunato nell'amichevole tra e , Tomiyasu ha rimediato il guaio muscolare che lo costringerà a fermarsi nei secondi finali del match contro la Mongolia vinto per 6-0.