Infortunio Medel, è lesione al bicipite femorale: out un mese circa

Il Bologna comunica l'esito degli esami a cui si è sottoposto Gary Medel: il cileno dovrebbe rientrare in campo dopo la sosta di novembre.

Che la sosta per le nazionali si sia rivelata uno stillicidio per le formazioni di , è ormai noto. E nemmeno il si è salvato: il club felsineo sarà infatti costretto a fare a meno di Gary Medel, infortunatosi con il , per un mese circa.

Con DAZN segui la Juventus-Bologna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A comunicarlo attraverso il proprio sito ufficiale è stato lo stesso Bologna, con tanto di dettagli sull'infortunio rimediato da Medel nell'amichevole contro la . La stessa, peraltro, in cui si è fatto male pure Alexis Sanchez.

"Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel, infortunatosi con il Cile, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane".

Medel salterà dunque l'anticipo in casa della in programma sabato sera, ma non solo: il cileno non dovrebbe presenziare nemmeno nelle quattro successive gare, contro la , l' , il e il .

Il rientro in campo dell'ex centrocampista nerazzurro dovrebbe così avvenire nel weekend del 23 e 24 novembre, prima giornata dopo la seconda sosta autunnale per le nazionali: in quell'occasione il Bologna sfiderà il al Dall'Ara.