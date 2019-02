Bologna-Juventus: Ronaldo con Mandzukic, dal 4-4-2 al 3-5-2

La Juventus scenderà in campo a Bologna con un assetto a geometria variabile: Ronaldo titolare, dietro possibile chance per Caceres.

No, non sarà una gara come le altre. La Juventus sbarca a Bologna, e lo fa con l'intenzione di archiviare la cocente sconfitta di Madrid. Uno schiaffo che, nell'immediato, potrebbe rivelarsi dei più salutari.

Nonostante il campionato sia ormai sempre più indirizzato – per l'ottava volta di fila – verso Torino. Ma dopo una grande batosta c'è sempre bisogno di una risposta immediata, che nei piani di Massimiliano Allegri dovrà arrivare direttamente dal Dall'Ara.

Il tecnico livornese dovrebbe affidarsi a una squadra camaleontica. Alla Continassa, infatti, Max avrebbe provato un assetto a geometria variabile. Partenza con il 4-4-2, ma che al tempo stesso rischierebbe di diventare un 3-5-2.

Nel dettaglio: Perin in porta. Caceres, Bonucci, Rugani e Alex Sandro a comporre il pacchetto arretrato. Cancelo, Bentancur, Matuidi e Bernardeschi a centrocampo. Tandem d'attacco formato da Ronaldo e Mandzukic. Insomma, pochi dubbi. Anche perché la condizione generale, come confermato dall'impietoso verdetto del Wanda Metropolitano, non è delle migliori.

Pjanic, pur non al top, è stato regolarmente convocato. Mentre Douglas Costa resterà nel capoluogo piemontese e verrà valutato giorno dopo giorno. Assenti pure il lungodegente Cuadrado, Khedira (fresco di piccolo intervento al cuore) e lo squalificato Emre Can.