Bologna-Juventus, le pagelle: Dybala e Bernardeschi ispirati, disastro Denswil

Dybala e Bernardeschi trascinano la Juve, Ronaldo ritrova il sorriso, male Pjanic e Szczesny. Nel Bologna serata da dimenticare per Denswil.

DYBALA 7: Svaria sul fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Poi, di sinistro, disegna una magia di rara bellezza. Insomma, Joya vera.

BERNARDESCHI 7: Schierato a sorpresa dall’inizio, torna a casa con un assist di tacco. Il tutto, sfiorando la gioia personale sfociata nel palo lontano. Che sia un nuovo inizio?

CRISTIANO RONALDO 6.5: Dal dischetto, questa volta, non fallisce l’appuntamento con il goal. E se fisicamente arriveranno tempi migliori, un “siuuu” è sempre un “siuuu”.

Altre squadre

SZCZESNY 5: In fase di impostazione, per poco, non la combina grossa. Più volte. Insomma, il lockdown si è fatto sentire. Eccome.

PJANIC 5: Al centro di una trattativa con il , vive di compitino. Ritmo blando, verticalizzazioni inesistenti. Appunto, compitino.

DANILO 4: Entra e, in poco tempo, prima rischia il rosso e poi l'ottiene. Boh.

L'articolo prosegue qui sotto

DENSWIL 4: Commette un’ingenuità colossale atterrando De Ligt e, anche in occasione del secondo lampo bianconero, sbaglia completamente la lettura. Prestazione da dimenticare.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 5.5, Danilo 5, Denswil 4, Dijks 5.5; Svanberg 5.5 (57’ Palacio 6), Medel 5.5 (81’ Poli s.v.), Soriano 5 (75’ Dominguez 6); Orsolini 5.5 (81’ Juwara s.v.), Barrow 6, Sansone 5 (81’ Cangiano s.v.). Allenatore: Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 5; Cuadrado 6, De Ligt 6, Bonucci 6.5, De Sciglio 6 (66’ Danilo 4); Bentancur 6, Pjanic 5 (70’ Ramsey 6), Rabiot 5.5 (70’ Matuidi 6); Bernardeschi 7, Dybala 7 (79’ Douglas Costa s.v.), Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri.