Bologna-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Bologna ospita la Juventus capolista nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri, messa da parte l'amarezza per il k.o. ai rigori contro il nella finale di Coppa , riprende la sua caccia al suo 9° Scudetto consecutivo e sfida in trasferta il di Sinisa Mihajlovic nella 27ª giornata di . Per la Vecchia Signora sono 63 i punti dopo 26 turni, con un cammino di 20 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, mentre ammonta ad una lunghezza il vantaggio sulla sorprendente di Simone Inzaghi.

I felsinei si trovano invece al 10° posto in graduatoria a quota 34 punti, con 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte e possono ancora nutrire ambizioni di un piazzamento valido per la qualificazione in .

Sono 72 le partite in Serie A fra le due squadre disputate in casa dei rossoblù, con un bilancio che premia i bianconeri di 31 successi, 23 pareggi e 18 affermazioni degli emiliani. L'ultima di queste si registrò ben 22 anni fa: il 29 novembre 1998, infatti, i felsinei guidati da Carlo Mazzone inflissero un duro k.o. alla squadra di Marcello Lippi, imponendosi per 3-0 con reti di Paramatti, Beppe Signori e Fontolan.

Altre squadre

Sono 21 le partite di Serie A consecutive nelle quali il Bologna ha sempre preso goal: se subissero almeno un goal anche contro i bianconeri, i rossoblù stabilirebbero un nuovo primato negativo. Se il Bologna ha rimediato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite prima della sospensione del torneo, la Juventus, che mercoledì 17 giugno è uscita sconfitta ai rigori dal Napoli di Gattuso, ha rimediato una sconfitta con il e 3 vittorie consecutive negli ultimi 4 impegni nel torneo.

Il segno X manca alla Vecchia Signora dal 2-2 contro il , registrato nel mese di dicembre del 2019: da allora i piemontesi hanno ottenuto 9 successi e 3 sconfitte nelle successive 12 gare. Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, autore di 24 goal e attuale leader della classifica dei marcatori, è il miglior bomber dei bianconeri, mentre Riccardo Orsolini, autore di 7 reti, è il giocatore più prolifico dei rossoblù.

'La Joya' Paulo Dybala, inoltre, ha una media di una rete realizzata ogni 107 minuti contro il Bologna, la sua migliore contro un'avversaria di Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Juventus

Bologna-Juventus Data: 22 giugno 2020

22 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BOLOGNA-JUVENTUS

Bologna-Juventus si disputerà la sera di lunedì 22 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 146ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 21.45.

La gara Bologna-Juventus potrà essere vista in diretta televisiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La sfida della 27ª giornata di Serie A, Bologna-Juventus, sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky, attraverso Sky Go, potranno seguire la partita sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Una seconda opportunità è offerta da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, comprese le gare del massimo campionato italiano.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la diretta testuale di Bologna-Juventus. Collegandovi con il sito, troverete, già prima del match, gli ultimi aggiornamenti sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Mihajlovic schiererà i rossoblù con il classico 4-2-3-1. Gli emiliani avranno 3 giocatori squalificati, Bani, Santander e Schouten, e dovranno fare a meno di Skov Olsen, infortunato. Davanti Palacio sarà la punta centrale, con Orsolini, Soriano e Barrow, quest'ultimo favorito su Sansone, alle sue spalle come trequartisti. In mediana Medel potrebbe affiancare Poli. A protezione della porta ci sarà Skorupski. In difesa il giapponese Tomiyasu a destra e Dijks a sinistra sono favoriti per il ruolo di terzini, mentre in mezzo la coppia difensiva sarà composta da Danilo e Denswil.

Sarri, oltre a Demiral e ad Higuain, dovrà rinunciare anche a Khedira ed Alex Sandro, tutti infortunati. Il tridente d'attacco sarà lo stesso visto nella finale di , con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo esterni offensivi e Dybala come punta centrale. A centrocampo Pjanic agirà da regista, e sarà fiancato da Bentancur e Matuidi come mezzali. In difesa a sinistra dovrebbe trovar spazio De Sciglio, con Cuadrado confermato a destra e il tandem Bonucci-De Ligt come coppia centrale. Fra i pali, infine, Szczesny rileverà Buffon.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.