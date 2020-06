Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: Pjanic titolare, fuori Douglas Costa

Bologna con Barrow unica punta, supportato da Sansone, Orsolini e Soriano. Nella Juventus c'è Cuadrado come terzino, in panchina Danilo e Matuidi.

Le formazioni ufficiali di - :

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dopo la delusione nella finale di Coppa , riparte il campionato della Juventus. Capolista in , la formazione bianconera deve fare i conti con le inseguitrici e , in campo tra martedì e mercoledì. Madama in campo a casa Mihajlovic, contro l'ostico Bologna.

Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1, in cui Barrow sarà l'unica punta, supportato da Soriano, Sansone ed Orsolini. In mezzo ci sono Medel e Svanberg, mentre davanti a Skorupski ci sono Tomiyasi e Dijks esterni, mentre Denswil e Danilo saranno i centrali.

Dopo i dubbi di qualche giorno fa, Pjanic è regolarmente in campo nella Juventus, interno alla pari di Rabiot e Bentancur. In attacco Dybala è la prima punta, supportato a sorpresa da Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. In porta c'è Szczesny, difeso da De Ligt e Bonucci al centro, con Cuadrado e De Sciglio esterni. Fuori Danilo, Matuidi e Douglas Costa.

