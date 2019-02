Bologna-Juventus: Allegri cura i suoi con la spensieratezza

Nonostante il tonfo di Madrid, Allegri crede nella rimonta e non cambia atteggiamento scanzonato e positivo. A partire da Bologna.

“Finora alla Juventus mi sono divertito molto. Quando non mi divertirò più, smetterò”. Massimiliano Allegri è fatto così: la banalità non gli appartiene. E nonostante stia attraversando il momento più complicato della sua avventura in bianconero, fresco di cazzotto sul muso incassato a Madrid, la filosofia del tecnico toscano non cambia. Si va avanti con positività. Si va avanti con fiducia. La stessa che la Signora dovrà riconquistare già oggi a Bologna.

Al Dall'Ara, alle 15, i campioni d'Italia si misureranno con la banda guidata da Sinisa Mihajlovic. Impegno sulla carta dall'epilogo scontato. Ma che poi così scontato non è. Per più motivi. Primo: rialzarsi dopo una batosta non è mai semplice. Secondo: i felsinei sono alla disperata ricerca di punti salvezza. Terzo: in casa Juve qualche problema di formazione c'è. Insomma, gli ostacoli non mancano e Madama dovrà essere abile a superarli.

“Vivere questi 20 giorni sarà bello. Vincere è sempre difficile”. Bologna, Napoli e Udinese a precedere il secondo round con l'Atletico, tre sfide che serviranno ad Allegri per definire l'assetto chiamato a cercare l'impresa delle imprese. Con alcune scelte forti da prendere. La prima riguarderà inevitabilmente Paulo Dybala, che contro i rossoblù dovrebbe partire dalla panchina.

Da Joya a equivoco tattico. Tra i più volitivi – per una frazione di gioco – del Wanda Metropolitano, da quando Ronaldo è sbarcato a Torino l'argentino non è ancora riuscito a incidere. Definito “tuttocampista” da Allegri, il numero 10 bianconero in stagione ha trovato 8 reti in 30 presenze, di cui 3 in campionato e 5 in Champions League. Pochino, guardando la scorsa annata.

Un ruolino di marcia piuttosto balbettante per l'argentino, specialmente considerando gli arditi paragoni di un tempo. E se Leo Messi resta un alieno irraggiungibile, a 25 anni rimanere nel limbo del vorrei ma non posso potrebbe diventare pericoloso.

Nel calcio di certo c'è ben poco, ma il sentore è che Dybala sia destinato a uscire dai titolari anche il 12 marzo: data in cui Allegri si giocherà una buona fetta di riconferma. Max pensa tanto all'immediato quanto al futuro, e in tal senso tutte le strade portano al 4-3-3. Come dice il livornese, per avere la meglio sul Cholo occorreranno entusiasmo e adrenalina, qualità scalfite nel dna di due come Douglas Costa e Bernardeschi, coloro che si contenderanno una maglia da titolare al fianco di Cristiano e Mandzukic. Ora, però, testa al Bologna. Citando l'Allegri pensiero: “Un passo alla volta”.