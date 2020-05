Il Bologna comunica: "Sospetta positività al COVID-19 di un membro dello staff"

Gli esami effettuati al Bologna hanno rivelato la possibile presenza di un positivo: "Se confermata, la squadra sarà isolata in ritiro".

A pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti collettivi, lo spauracchio COVID-19 torna a far paura alla . E ora, dopo aver colpito altri club come la , la , il e la , prende di mira anche il .

Un membro dello staff tecnico di Sinisa Mihajlovic potrebbe infatti essere positivo al virus, come rivelato dagli esami effettuati nelle scorse ore. Condizionale d'obbligo, come precisato dal club emiliano mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro".

Detto che il Bologna non ha comunicato il nome del membro dello staff che potrebbe aver contratto il Coronavirus, lo scenario obbligato sarebbe ora quello di una quarantena generalizzata per la formazione di Mihajlovic. Quarantena che, come ribadito dal Comitato Tecnico Scientifico, rimane di 14 giorni e non di 7.

Intanto, come annunciato dal Bologna, il primo effetto sarà sugli allenamenti: da domani, giovedì 28, Orsolini e compagni torneranno ad allenarsi in maniera individuale dopo aver ricominciato nei giorni scorsi le sedute collettive.