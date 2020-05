Il CTS conferma: "Le settimane di quarantena in caso di positivo restano due"

Il Comitato Tecnico Scientifico conferma che la quarantena precauzionale per l'intero gruppo squadra, in caso di positivo, sarà di 14 giorni.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha ribadito in un comunicato ufficiale che la quarantena precauzionale di due settimane per l'intero gruppo, qualora dovesse esserci un positivo in una squadra, non verrà toccata e rimarrà un punto fermo anche per il protocollo del calcio.

"Non esistono alternative a quanto rappresentato in ogni sede, per ogni tipologia di attività e per ogni tipo di soggetto, relativamente alla ripresa di tali attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti e dell'evidenza scientifica che tali norme hanno contribuito a generare. Ipotizzare un trattamento particolare, in eccezione per alcune categorie di persone e di attività, come i professionisti del giuoco del calcio, è fuorviante e provocatorio".

Negli ultimi giorni si era sparsa la voce secondo la quale il periodo di quarantena preventiva potesse essere diminuito a soli 7 giorni anziché 14, una decisione che avrebbe permesso una maggiore elasticità per i calendari.

Stando così le cose, quindi, una squadra dovrà andare in quarantena di gruppo per almeno due settimane prima di poter tornare in campo. Condizione necessaria da inserire nel protocollo per poter permettere al campionato di di ripartire.