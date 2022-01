Boga all'Atalanta: cosa cambia e cosa fare al fantacalcio

Dopo settimane di voci, alla fine Jeremie Boga ha cambiato squadra. A portarlo tra le proprie fila l'Atalanta, che ha acquistato il giocatore francese nel calciomercato invernale come primo rinforzo del 2022. Dopo un 2019/2020 da urlo e un 2020/2021 senza squilli causa diversi problemi fisici, la prima parte dell'attuale stagione è stata a dir poco difficile per l'atttaccante franco-ivoriano.

Zero goal, poco più di 600 minuti in dodici gare di Serie A e addio al Sassuolo scritto. Dopo l'interesse dello Shakhtar, alla fine è stata l'Atalanta a prelevarlo per 22 milioni. Ora tocca a lui, appena tornato dalla deludente Coppa d'Africa della sua Costa d'Avorio, tornare quello di due anni fa.

BOGA ALL'ATALANTA: COSA CAMBIA AL FANTACALCIO

Fuori dal progetto al Sassuolo, a Bergamo il 25enne avrà la possibilità di riscattarsi. L'Atalanta lo seguiva da tempo e ha fatto di tutto per portarlo alla corte di Gasperini. La compagine nerazzurra crede tantissimo in lui e per Boga il trasferimento rappresenta l'occasione di rinascere.

Di certo Boga non potrà però essere imprescindibile. Nessuno all'Atalanta ha il posto fisso e le 38 gare di campionato, eventuali, assicute. L'attacco della Dea ha sempre visto continui cambiamenti di gara in gara. Del resto basta fare i nomi di trequartisti e attaccanti in squadra: Muriel, Zapata, Malinovskyi, Miranchuk, ma anche Pasalic e Pessina. In più Boga arriva in un'Atalanta in cui Ilicic è nuovamente alle prese con problemi di natura personale.

Principalmente ala sinistra, Boga può giocare però ovunque: dunque anche nel modulo di Gasperini e dell'Atalanta, come prima punta, seconda, trequartista e sì, anche interno o esterno di centrocampo.

COSA FARE CON BOGA AL FANTACALCIO

Migliaia di italiani hanno deciso di tenere Boga in squadra strenuamente,nonostante un avvio difficile, i problemi fisici e le poche gare giocate nell'ultimo periodo. Qualora dovesse essere ancora presente in una rosa, adesso risulta veramente difficile cederlo.

Questo in caso non si abbiano altri attaccanti, trequartisti o centrocampisti offensivi dell'Atalanta in squadra. Al contrario, se in rosa ci sono già uno o due nerazzurri, il consiglio è di tenerlo sicuramente.

Avere Boga in squadra dopo tutto questo tempo è una scommessa che può essere vinta, ma anche davanti ad uno scambio può essere un'arma importante: il passaggio all'Atalanta ha portato ad una svolta nella stagione del francese e in tanti proveranno a portarlo nella propria squadra.

Riassumendo, Boga può essere ceduto senza avere altri giocatori offensivi dell'Atalanta in squadra, magari davanti ad uno scambio vantaggioso. Se avete puntato su uno, due o magari tre elementi della Dea, non lasciatevelo sfuggire nel prossimo calciomercato di riparazione.