Cosa ha Ilicic e quando torna? I problemi dello sloveno dell'Atalanta

Josip Ilicic è di nuovo sparito dai radar dell'Atalanta. L'attaccante sloveno, grande protagonista delle ultime gloriose annate della formazione nerazzurra in campionato e in Champions League, ha saltato le ultime due sfide di Serie A contro Inter e Lazio, oltre all'impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina.

QUANDO HA GIOCATO L'ULTIMA VOLTA ILICIC?

L'ultima volta che Josip Ilicic ha giocato con la maglia dell'Atalanta risale allo scorso 9 gennaio, quando è entrato nei minuti finali della sfida vinta in casa dell'Udinese. Per l'ultima da titolare invece bisogna tornare al 2021. Lo sloveno fu mandato in campo dal primo minuto contro la Roma, per essere sostituito a fine primo tempo.

CHE COSA HA ILICIC?

Come riferisce il Corriere della Sera, il calciatore è nuovamente alle prese con problemi di natura personale simili a quelli che lo avevano condizionato nel 2020 dopo la pandemia. Anche in quel caso, lo sloveno saltò diverse partite prima di tornare a disposizione della squadra ad ottobre inoltrato.

QUANDO RIENTRA ILICIC?

Difficile prevedere quando lo sloveno rientrerà a disposizione di Gian Piero Gasperini. Lo stesso tecnico atalantino, al termine della sfida con la Lazio, ha parlato a Sky della questione.

"Gli siamo stati e gli saremo sempre vicini: la nostra testa è una giungla, possiamo solo sperare che venendo al campo trovi soddisfazioni. Quest’anno si è impegnato come non mai: non sappiamo quando tornerà come calciatore”.