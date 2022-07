Birmingham City, ecco Maxi Lopez: è il nuovo co-proprietario del club

Maxi Lopez diventa il primo proprietario argentino di un club inglese. Operazione già chiusa, si attende solo il via libera della EFL.

Il Birmingham City sarà il primo club inglese con una proprietà argentina. Ad acquistare la storica squadra dei Blues, non sarà un imprenditore qualunque, bensì un ex attaccante che tra l’altro ha trascorso buona parte della sua carriera in Italia: Maxi Lopez.

Dopo le tante indiscrezioni delle scorse settimane, finalmente si è arrivati al momento della fatidica fumata bianca, tanto che lo stesso Maxi Lopez ha pubblicato un video che lo ritrae sul campo da gioco del St Andrew’s, accompagnato dal commento ‘A Casa’.

Al fianco dell’ex attaccante argentino ci sarà l’imprenditore Paul Richardson, che nelle scorse ore ha confermato che uno scambio dei contratti con la Birmingham Sport Holdings (BSHL) sono già stati scambiati nella giornata di sabato e che la prima rata è stata già versata.

Operazione quindi conclusa, anche se potrebbero servire ancora due o tre settimane per l’ufficialità del passaggio di consegne.

“Siamo giunti allo scambio dei documenti dopo molti mesi - ha svelato Paul Richardson - Abbiamo depositato la prima rata e siamo venuti a Birmingham per scoprire come funziona il club e per la due diligence. Servirà poi l’approvazione dell’EFL, che potrebbe arrivare entro due o tre settimane. A breve diventeremo i nuovi proprietari del Birmingham City”.

Il Birmingham City, storica compagine fondata nel 1875, milita nelle Football League Championship, ovvero la seconda divisione del calcio inglese. Protagonista per anni in First Division e Premier League, nella sua storia ha vinto anche due Coppe di Lega.

Per Maxi Lopez, che ha lasciato il calcio giocato nel 2021 dopo un’esperienza alla Sambenedettese, si tratta dunque di un colpo importante. L’argentino in Italia ha vestito anche le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino, Udinese e Crotone.