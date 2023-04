Biglietti finale Conference League 2023: dove comprarli e i prezzi per il match di Praga

Le informazioni sui biglietti della finale della Conference League 2023: dove comprarli e dove poter prenotare gli hotel a Praga.

La seconda edizione della Conference League è giunta agli sgoccioli, importante opportunità per i club rimasti in corsa di alzare un trofeo europeo che consente, dopotutto, di poter partecipare all'Europa League 2023/24.

Se la Roma, vincitrice dell'edizione della passata stagione, è ancora in corsa in Europa League, la Fiorentina è l'italiana in lizza per la vittoria finale di quest'anno: in semifinale i viola di Italiano affronteranno gli svizzeri del Basilea.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio il viaggio in Repubblica Ceca, oltre ovviamente a ciò che serve sapere per l'acquisto dei biglietti della finale di Conference League.

PREZZI BIGLIETTI FINALE CHAMPIONS LEAGUE - QUANTO COSTANO

I prezzi per la finale della Conference League 2023 sono gli stessi di quelli relativi alla passata edizione: si va da un minimo di 25 ad un massimo di 125 euro, con quattro categorie a disposizione.

Biglietti finale Conference League 2023

Categoria Prezzo 1 €125 2 €85 3 €45 4 €25

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI DELLA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

I biglietti per la finale della Conference League 2023 sono disponibili per l'acquisto sul portale dell'UEFA.

I tifosi dovranno registrare un account sul sito ufficiale dell'UEFA per completare il processo di acquisto dei biglietti: al momento sono disponibili solo quelli generali, poi una volta concluse le semifinali i due club finalisti renderanno note ulteriori indicazioni sulla messa in vendita dei tagliandi.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Come detto in precedenza, al momento i biglietti disponibili per l'acquisto sono solo quelli generali, cioè slegati dai club: la vendita è iniziata il 21 aprile e terminerà il 28 dello stesso mese.

Quando si conosceranno le due finaliste, le stesse forniranno altri dettagli sull'acquisto dei biglietti della finale di Conference League 2023.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE?

Finale Conference League 2023 QUANDO 7 giugno 2023 TV Sky Sport/DAZN/Tv8 STREAMING Sky Go/NOW/DAZN/Tv8 CALCIO D'INIZIO 21.00

La finale della Conference League 2023 è in programma per mercoledì 7 giugno 2023 con calcio d'inizio alle ore 21. Lo scenario sarà l'Eden Arena di Praga.

HOTEL VICINO ALL'EDEN ARENA DI PRAGA

La finale della Conference League 2023 si giocherà all'Eden Arena di Praga.

Con una capienza di 19370 posti, la Eden Arena si trova nel quartiere di Vrsovice ed è raggiungibile con autobus, tram e treni. l nome della fermata per autobus e tram è Slavia - Nadrzzi Eden, quella per i treni è Praha-Eden mentre la stazione di metropolitana più vicina è Zelivskeho.

DOVE GUARDARE LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE 2023 IN TV E STREAMING

PAESE TV STREAMING Italia Sky Sport/DAZN/Tv8 Sky Go/NOW/DAZN/Tv8 Stati Uniti Paramount+ Paramount+ Francia Canal+ / beIN SPORTS / TF1 Canal+ Germania ZDF DAZN / Amazon Prime Spagna Movistar+ Movistar+ Medio Oriente beIN SPORTS beIN SPORTS Inghilterra BT Sport BT Sport app

Per l'Italia saranno Tv8 (in chiaro), Sky Sport e DAZN a trasmettere la finale di Conference League 2023.