Benzema è il Pallone d'Oro 2022: ecco la maglia celebrativa dorata del Real Madrid

Pronostici rispettati: Karim Benzema è il vincitore del Pallone d'Oro 2022 davanti a Sadio Mané e Kevin De Bruyne, altri componenti di un podio il cui gradino più alto non è mai stato davvero in dubbio.

L'attaccante francese è stato premiato dopo una stagione da sogno sia a livello personale che di squadra, conclusa con la vittoria della Liga e, soprattutto, della quattordicesima Champions League, competizione di cui è stato il capocannoniere indiscusso con 15 reti.

Per celebrare questo straordinario traguardo, Adidas ha lanciato sul mercato una maglia del Real Madrid in edizione speciale, acquistabile per un periodo di tempo limitato negli store ufficiali del club madrileno, sul sito della società e in negozi Adidas selezionati.

La novità assoluta è rappresentata dai dettagli in color oro del nome e del numero 9, quest'ultimo adornato al suo interno da alcune immagini dello stesso Benzema; inoltre è possibile scansionare la stampa con la tecnologia Smart Scan per accedere ai contenuti digitali pensati appositamente per il bomber transalpino.

Adidas ha infatti presentato un filmato intitolato 'Hand of Gold': si tratta di un cortometraggio che mostra la fasciatura di Benzema che da bianca diventa del colore della vittoria, ispirato all'idea che ogni cosa da lui toccata si trasformi in oro. A completare il quadro, il brand ha creato anche una scarpa X Speedportal dorata in edizione superlimitata e non destinata alla vendita.

