Pallone d'Oro 2022, vince Benzema: Lewandowski è solo quarto

L'attaccante francese si aggiudica per la prima volta in carriera il Pallone d'Oro e interrompe l'egemonia della coppia Ronaldo-Messi.

Nessuna sorpresa, nessun colpo di scena. È Karim Benzema ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro 2022. L'attaccante del Real Madrid e della Francia ha vinto per la prima volta in carriera il prestigioso premio messo in palio da France Football.

'Karim the Dream' è il primo francese a vincere il Pallone d'Oro a distanza di 24 anni, ovvero da quando ad aggiudicarsi il premio fu Zinedine Zidane nel 1998.

Vincitore di Liga, Champions League, Supercoppa Europea e Supercoppa di Spagna con il Real Madrid, oltre al titolo di capocannoniere del campionato spagnolo con 27 goal all'attivo, Benzema ha preceduto Manè e De Bruyne mentre Lewandowski si è piazzato solo quarto.

L'attaccante del Barcellona e della Polonia ha ricevuto il "Trofeo Gerd Muller" che viene assegnato all'attaccante che ha segnato più gol fra club e Nazionale. Sono stati infatti ben 57 i centri complessivi nella passata stagione tra Bayern Monaco e nazionale polacca.

Si conclude ufficialmente l'egemonia Messi-Ronaldo, durata 13 anni con l'unica eccezione nel 2018 con il successo di Luka Modric.

L'argentino, vincitore tra le polemiche dell'ultima edizione, è stato escluso tra i primi 30 - così come Neymar - mentre CR7 si è piazzato al 20° posto.