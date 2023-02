Lloris k.o: salta entrambe le gare contro il Milan

L'infortunio subito contro il Manchester City costringe il portiere francese a rimanere ai box per un periodo di almeno sei settimane.

Hugo Lloris salta il Milan. Non solo la gara d'andata, ma anche il match di ritorno valido per gli ottavi della Champions League 2022/2023.

Lloris ha infatti rimediato un infortunio ai legamenti del ginocchio nel match contro il Manchester City, che lo costringerà a rimanere fuori per un periodo tra le sei e le otto settimane. Ergo, niente andata contro il Milan, di scena il 14 febbraio prossimo, e niente ritorno, previsto il 6 marzo.

Inizialmente Lloris sembrava poter saltare il resto della stagione, ma alla fine gli esami hanno riportato un danno guaribile in circa due mesi. O poco meno.

Un duro colpo per il Tottenham, considerando come Lloris, estremo difensore titolare, sia una della pedine essenziali. Al suo posto gli Spurs schiereranno contro il Milan il secondo, Forster.

Ora, dato per assodata l'assenza contro i rossoneri in Champions League, bisognerà capire se Lloris avrà bisogno di intervento chirurgico: per ora sensazioni positive in questo senso, ma il Campione del Mondo 2018 e vice nel 2022, continuerà ad essere monitorato.

Lloris ha saltato solamente una manciata di gare in stagione, una delle quali, quella giocata il 26 dicembre, per la ravvicinata finale dei Mondiali persa contro l'Argentina.

Forster, arrivato in estate dal Southampton, l'ha sostituito in alcune occasioni in virtù del turnover nelle varie coppe: due vittorie, un pari e una sconfitta con il secondo di Conte in campo.

Il Milan ha sfidato Forster nel 2013, quando militava nel Celtic: secco 3-0 per i rossoneri all'epoca in terra scozzese, con reti di Balotelli, Kakà e Zapata, mentre a San Siro finì 2-0 per l'autorete di Izaguirre e il goal di Muntari.