Bentancur e la maglia numero 30: in ricordo della madre

Il centrocampista uruguaiano ai microfoni di DAZN aveva spiegato la scelta del numero 30: "Perché è il giorno di compleanno di mia mamma".

Incontrovertibile verità: Rodrigo Bentancur è diventato per la un giocatore imprescindibile. Non una novità, ma l'uruguaiano nelle prime due partite della ripresa ha palesato tutto il suo peso specifico negli schemi di Maurizio Sarri.

Una buona notizia per il tecnico bianconero, alle prese con la linea mediana del futuro da plasmare. Perché Don Rodrigo, dall'alto di una crescita esponenziale, ha imparato a fare tutto e bene. E oggi, fresco di 23 candeline, pensare in grande e da grande diventa pressoché doveroso.

Nulla di sorprendente per gli uomini della Continassa che, un anno fa, decidevano di blindare il proprio numero 30 fino al 2024. Una casacca, molto più di un numero. Due cifre che per Rodrigo rappresentano tanto - se non tutto - come spiegato nel corso di un'intervista a DAZN:

Altre squadre

"E' la maglia che avevo al Boca e che ho chiesto anche una volta arrivato a . E’ il giorno in cui è nata mia madre, mi segue e mi porta fortuna da lassù".

Lolo, così soprannominato in famiglia, ha perso la mamma all'età di 4 anni. E, in ogni occasione, il ricordo non viene mai a mancare: vedi il goal dedicatole contro l' .

Incedibile. Concetto chiaro, nonché compreso dal . Che, in virtù del dialogo in atto con la per cercare di imbastire una o più operazioni, s'è ritrovata davanti un muro. Il volante sudamericano stuzzica le fantasie blaugrana. E qui si ferma il discorso, stop, perché non esiste alcun presupposto affinché un'eventuale trattativa venga aperta.

Davanti alla difesa, come proposto nel derby d' , Bentancur sembra vantare grandi presupposti per una carriera di livello assoluto. Un ruolo nelle corde del diretto interessato, proprio come spiegato direttamente sulle colonne de 'La Stampa':

"Ho giocato da mezzala destra, con più fatica anche a sinistra, da trequartista dietro le punte... nessun problema, cerco sempre di dare il massimo. Però la mia posizione preferita è centrocampista centrale davanti alla difesa".

Insomma, uno dei colpi più brillanti messi a segno di Fabio Paratici, imbastito nell'ambito del passaggio di Carlos Tevez al Boca Juniors. Prima un'opzione, poi l'acquisizione del cartellino di Bentancur a fronte di 9,4 milioni di spesa. Investimento, dunque, azzeccato a pieni voti.

In caso di cessione, la Juve deve garantire al club di Buenos Aires il 50 per cento del ricavato. Discorso, questo, che contribuisce a blindare il calciatore di Nueva Helvecia all'ombra della Mole. Argomento, soprattutto, da chiarire nel breve e lungo termine.

Dopo un proficuo apprendistato alla corte di Allegri, ecco la definitiva consacrazione con Sarri. Sempre con il 30 sulle spalle. Sempre con la mamma nella mente e nel cuore.