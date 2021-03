Mundo Deportivo - Benfica, principio d'accordo con Diego Costa

Diego Costa, ormai svincolato da qualche mese, avrebbe trovato un accordo con il Benfica per l'inizio della prossima stagione.

In Spagna sono sicuri, soprattutto stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo': Diego Costa ha trovato un principio d'accordo per giocare nel Benfica. L'attaccante svincolato da qualche mese, se non dovesse cambiare improvvisamente idea, giocherà quindi in Portogallo.

Aveva risolto il contratto con l'Atletico Madrid per motivi personali lo scorso dicembre, si pensava ad un ritorno in Brasile, che in effetti per un periodo è stato molto vicino (anche perché il giocatore è tornato lì a vivere); ma adesso Diego Costa ha preso la strada che porta in Portogallo.

La bozza d'accordo che l'agente Jorge Mendes ha concluso con il Benfica prevede un premio di 3 milioni di euro alla firma del contratto, poi altri 3 milioni per ciascuna delle stagioni che Diego Costa disputerà con la maglia del Benfica.

Se non cambia idea a sorpresa, cosa non da escludere completamente visto che stiamo parlando di un giocatore sempre molto particolare, Diego Costa approderà in Portogallo tra un paio di mesi.