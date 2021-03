Benevento-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento di Inzaghi ospita il Verona di Juric nella 25ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Verona

Benevento-Verona Data: mercoledì 3 marzo 2021

mercoledì 3 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Il sogno europeo del Verona passa dalla trasferta di Benevento. Gli scaligeri puntano ancora a risalire la china e conquistare un posto almeno in Conference League. Obiettivo dunque centrare almeno il settimo posto.

La squadra di Juric, assoluta rivelazione lo scorso anno, quest'anno si sta confermando sopra la media. da inizio campionato occupa stabillmente un posto nella parte sinistra della classifica. Nel 2021 ha vissuto un rendimento più altalenante, ma senza mai scivolare dal lato destro.

Il Benevento, invece, si sta imponendo grazie a tanta determinazione e coraggio che l'hanno portato ad avere fino a una doppia cifra di vantaggio sulla zona rossa. Anche se la salvezza è ancora tutta da conquistare per Inzaghi e i suoi.

ORARIO BENEVENTO-VERONA

Benevento-Verona, gara valida per la 25ª giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Vigorito di Benevento mercoledì 3 marzo 2021. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

Benevento-Verona sarà una delle tre partite della giornata che si potrà vedere in diretta tv su DAZN. Sarà quindi necessario scaricare l'app DAZN su smart tv, sul decoder Sky Q, oppure su dispositivi come PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno seguire il match su DAZN1 al canale 209 del satellite.

La diretta streaming di Benevento-Verona sarà disponibile sempre su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure collegarsi direttamente al sito da pc o notebook, per poi selezionare il match dal palinsesto. Al termine dell'evento, saranno disponibili gli highlights e l'intero match on demand.

Potrete seguire Benevento-Verona anche in diretta su Goal, attraverso la nostra direttat testuale. Vi offriremo il racconto minuto per minuto della partita del Vigorito, dalle formazioni fino al fischio finale.

Inzaghi ritrova Glik al centro della difesa insieme a Tuia, con Depaoli a destra e Letizia che chiede campo a sinistra, squalificato Barba. Montipò tra i pali. Centrocampo con Hetemaj, Viola e Ionita mentre Roberto Insigne e Caprari supportano l'unica punta Lapadula.

Juric dovrebbe affidarsi ancora a Lasagna come riferimento offensivo, supportato dagli intoccabili Barak e Zaccagni. Veloso spinge per un posto in mediana, mentre Dimarco è ancora favorito su Lazovic a sinistra. Faraoni e Sturaro completano la linea mediana. Non sono previste grosse novità davanti a Silvestri.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Letizia; Hetemaj, Viola, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.