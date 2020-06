Il capolavoro di Superpippo è completo: Benevento promosso in Serie A

Dopo la delusione di Bologna in A, il rilancio con il Benevento in B. Ora la chance nel massimo campionato, con una squadra che fa sognare.

23 vittorie, 6 pareggi, una sconfitta. Una macchina perfetta, in grado di tritare record su record della Serie B. Fino a quella promozione che sembrava poter scomparire soltanto a causa della pandemia mondiale. Ora, finalmente, il può davvero festeggiare il ritorno in dopo appena due anni passati nell'inferno della B.

La festa giallorossa parte quando al termine mancano ancora 7 partite, ma era nell'aria ormai da mesi. Dalla decima giornata, un girone fa quasi, quando vincendo contro la prese la vetta della classifica per non mollarla più. Mentre il vantaggio sulle concorrenti aumentava, partita dopo partita. Vittoria dopo vittoria. Dalla decima giornata sono arrivate solo vittorie, più tre pareggi.

Un ritmo infernale, ingestibile dalle rivali. Il 4-0 contro il sembrava lasciare altre premesse. E invece ha caricato ancora di più la streg , che con una magia ha chiuso la zip in difesa e non ha fatto passare più nulla. 15 goal subiti, 18 clean sheet. Numeri da urlo, che possono ulteriormente diventare da record a fine stagione: gli 86 punti del del 2014 sono più che alla portata.

Dietro il capolavoro, un uomo più degli altri: Filippo Inzaghi. Specialista in promozioni. Ce l'aveva fatta con il di Tacopina, dalla C alla B. Poi la chiamata del in A. Esperienza deludente, esonero. E ripartenza dalla Serie B. Al primo anno, subito promozione. Con una squadra d'esperienza.

Difficile se non impossibile eleggere un giocatore più importante di altri per Inzaghi. Forse Nicolas Viola, il numero 10, direttore d’orchestra a centrocampo e uomo da 10 goal stagionali. Miglior realizzatore assoluto della squadra, anche più di Coda, Sau (autore del goal promozione), Insigne, Improta. Tutti gli attaccanti dietro al numero 10, al regista della squadra dei veterani in cerca di rilancio.

Hetemaj e Schiattarella, presi dalla A per tornarci subito, Christian Maggio all’ultima corsa. Massimo Volta. Giocatori che hanno familiarità con la A e anche con la B. L’esperienza giusta per vincere il campionato. Anzi, dominarlo. Che è pure più difficile. A soli due anni di distanza dalla retrocessione al termine dello storico debutto, il Benevento torna tra le grandi. E continua a sognare.