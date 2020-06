I risultati in Serie B: pari e spettacolo tra Salernitana e Cremonese

Partita dalle mille emozioni tra Salernitana e Cremonese, che chiudono sul 3-3: doppiette per Di Tacchio e Celar.

Si apre con un match ricco di goal ed emozioni il 31° turno di Serie B: e chiudono il match sul 3-3 con un cartellino rosso per parte e le doppiette di Di Tacchio e Celar.

L'intera giornata si completerà in serata: il aspetta la festa promozione in casa contro la Stabia, il ospita il , il Pordenone ospita invece l'Entella.

SERIE B, 31ª GIORNATA

SALERNITANA-CREMONESE 3-3 [6' Celar (C), 67' Celar (C), 73' Dziczek rig. (S), 86' Zortea (C), 96' Di Tacchio rig. (S)]

Altre squadre

ASCOLI-CROTONE [ore 21]

BENEVENTO-JUVE STABIA [ore 21]

CHIEVO-FROSINONE [ore 21]

CITTADELLA-PERUGIA [ore 21]

COSENZA-TRAPANI [ore 21]

LIVORNO-VENEZIA [ore 21]

PESCARA-EMPOLI [ore 21]

PORDENONE-ENTELLA [ore 21]

SPEZIA-PISA [ore 21]