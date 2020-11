Benevento-Juventus, le pagelle: Schiattarella uomo ovunque, Cuadrado annebbiato

Nei campani brilla anche Letizia, autore del goal del pareggio. Nei bianconeri si salva Szczesny, male Cuadrado e Dybala.

MORATA 6.5: Al di là del goal, che ormai non fa più notizia, lo spagnolo continua a convincere per determinazione e incisività. Insomma, punto di riferimento. Ingenuo, tuttavia, nell’espulsione nel finale. Che gli costerà il derby.

LETIZIA 7 Complice il disimpegno errato di Arthur, il laterale campano si toglie la soddisfazione personale contro la Vecchia Signora. E poco, per un giocatore cresciuto a pane e gavetta, poco non è.

SCHIATTARELLA 7: Uomo ovunque in mezzo al campo, taglia e cuce con profitto.

DYBALA 5: Leggermente meglio dal punto di vista fisico, ma il goal sbagliato nella prima frazione di gara pesa come un macigno.

IONITA 5: Sbaglia in occasione del lampo del centravanti spagnolo e, in generale, appare costantemente in difficoltà sia tatticamente sia atleticamente.

CUADRADO 5: Avrebbe potuto riposare, ma le condizioni non perfette di Bonucci portano il colombiano a conseguire un turno di straordinari. Poca lucidità, poca gamba.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6.5; Letizia 7 Glik 6.5, Caldirola 6 (33’ Maggio 6), (60’ R.Insigne 6), Barba 7; Hetemaj 7, Schiattarella 7, Improta 6; Ionita 5 (71’ Tello), Caprari 5.5 (71’ Tuia 6); Lapadula 6.5 (71’ Sau 6). Allenatore: Filippo Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 5, Danilo 6, De Ligt 7, Frabotta 5.5; Ramsey 5 (62’ Kulusevski 5), Arthur 5 (62’ Bentancur 5.5), Rabiot 6, Chiesa 6 (69’ Bernardeschi 5); Morata 6.5, Dybala 5. Allenatore: Pirlo