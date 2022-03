Juventus su Raoul Bellanova. L'intrigo di mercato è legato alla prossima stagione, più precisamente al mercato estivo, ma i bianconeri sono pronti a tessere la tela fin da subito per capire se il talentuoso esterno destro può approdare concretamente a Vinovo.

L'ottima stagione disputata fin qui da Bellanova con la maglia del Cagliari, club che lo ha rilevato a ridosso del via del 2021/2022 in prestito dal Bordeaux, ha catalizzato l'interesse di una Juve da sempre attenta ai talenti nostrani. Al termine della stagione i sardi con ogni probabilità riscatteranno Bellanova dai girondini e - in caso di assalto di Madama - a quel punto si siederanno al tavolo per valutarne un'eventuale cessione.

Il costo dell'operazione su cui sta ragionando la Juventus si aggirerebbe tra gli 8 e i 9 milioni: Bellanova, classe 2000, ad oggi ha collezionato 21 presenze condite dal goal di domenica scorsa al Torino e da 2 assist.

L'accostamento ai bianconeri, tra l'altro, non rappresenta una novità: lo stesso terzino, prima di sposare il Bordeaux, a 'Tuttomercatoweb' svelò di essere stato cercato anche dai piemontesi.

"Sono stato vicino al Manchester City, ma mi avevano chiesto anche Tottenham, Juventus, Sampdoria, Bologna e molte altre squadre".

Prodotto del settore giovanile del Milan, nel 2019 Bellanova si è tasferito in Francia prima di tornare in Italia, quando ha detto sì all'Atalanta. Dopo 18 mesi - contraddistinti anche da un'esperienza al Pescara - la Dea non ha riscattato il cartellino del talento nativo di Rho, rientrato dunque Oltralpe e girato a titolo temporaneo al Cagliari in estate. Ora, la prospettiva di sposare la Signora da giugno: work in progress.