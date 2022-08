Bayern Monaco-Wolfsburg dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco ospita il Wolfsburg nella 2ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann ospita il Wolfsburg di Niko Kovac nella 2ª giornata di Bundesliga. I bavaresi hanno esordito in campionato con un'ampia vittoria per 1-6 sul campo dell'Eintracht Francoforte, mentre 'I Lupi' hanno debuttato con un pareggio per 2-2 con il Werder Brema.

Su Sky ogni giornata tre partite di Serie A Bayern e Wolfsburg si sono affrontate 50 volte nella storia della Bundesliga. Il bilancio dei precedenti è nettamente favorevole alla squadra bavarese, che ha ottenuto 39 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima vittoria dei biancoverdi risale al 30 gennaio 2015, quando la squadra di Dieter Hecking travolse 4-1 il Bayern di Pep Guardiola. Da allora, in 14 partite di Bundesliga giocate, i bavaresi hanno riportato 12 vittorie e 2 pareggi. Bayern (276) e Wolfsburg (260) sono le due squadre che hanno completato più sprint alla prima giornata. Fra i calciatori ad eccellere in questa statistica è stato Sadio Mané, che da solo ne ha compiuti 39, più di tutti. L’allenatore del Wolfsburg Niko Kovac è il grande ex del confronto: il tecnico croato ha guidato il Bayern Monaco per 44 partite in Bundesliga dal 2018 al 2019. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Wolfsburg: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Bayern Monaco-Wolfsburg si disputerà il pomeriggio di domenica 14 agosto 2022 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 51ª in Bundesliga fra le due formazioni, è in programma alle ore 17.30.

La sfida di Bundesliga Bayern Monaco-Wolfsburg sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Action (numero 206 del satellite).

Chi lo preferisse mediante Sky Go potrà seguire il confronto Bayern Monaco-Wolfsburg anche in diretta streaming, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili.

Per vedere la partita su tablet, smartphone, iPhone e iPad occorrerà precedentemente scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione

Con GOAL i lettori potranno seguire la gara di Bundesliga, Bayern Monaco-Wolfsburg, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin da prima dell'inizio del match, troverete le formazioni ufficiali e le ultime novità sulle due formazioni. Dopo il fischio d'inizio, verrete aggiornati minuto per minuto sull'andamento della partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Nagelsmann confermerà per i campioni di Germania il 4-2-2-2. Davanti tandem tutta velocità ed estro composto da Gnabry e Mané. A centrocampo Sabitzer e Kimmich agiranno da interni, con Thomas Müller e Musiala sulle due fasce. In difesa, davanti a capitan Neuer fra i pali, Upamecano e Lucas Hernández formeranno la coppia centrale difensiva, con Pavard terzino destro e Davies esterno basso a sinistra.

Nico Kovac manderà in campo il Wolfsburg con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Casteels, con linea difensiva composta dai due centrali Lacroix e Bornauw e dai due esterni bassi Baku e Van de Ven. In mediana coppia composta da Arnold e l'ex Bologna Svanberg. Davanti Wimmer, Brekalo e Marmoush agiranno sulla trequarti a supporto dell'unica punta Nmecha. Out Wind.

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; T. Müller, Musiala; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Baku, Lacroix, Bornauw, van de Ven; Arnold, Svanberg; Wimmer, Brekalo, Marmoush; Nmecha. All. N. Kovac