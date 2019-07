Barella tra Inter e Roma, arriva la telefonata di Conte: il tecnico lo vuole in nerazzurro

Il Cagliari ha raggiunto un accordo con la Roma ma anche ieri Barella ha declinato l'offerta giallorossa. Telefonata di Conte: lo aspetta all'Inter.

Ieri la telenovela Barella si è arricchita di una nuova, importante, puntata con il Cagliari che ha ufficialmente annunciato di avere raggiunto un accordo per la sua cessione alla .

Adesso però, come sottolineato dal presidente Giulini, a decidere sarà il giocatore. E secondo 'Il Corriere dello Sport' anche ieri, durante l'incontro tra l'agente Beltrami e la Roma, la sua volontà è stata ribadita: vuole l'.

Barella d'altronde sogna da tempo di vestire la maglia nerazzurra ed essere allenato da Conte che peraltro, sempre secondo 'Il Corriere dello Sport', nelle ultime ore avrebbe chiamato il giocatore per evitare brutte sorprese.

A meno di clamorosi colpi di scena, quindi, Barella nella prossima stagione giocherà con l'Inter ma adesso i nerazzurri dovranno riannodare i fili della trattativa col . Giulini infatti valuta Barella 50 milioni di euro mentre Marotta non intende alzare l'ultima offerta di 36 milioni fissi più 4 di bonus per un totale di 40.

Ieri la Roma ha cercato in tutti i modi di convincere Barella offrendo al giocatore un ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione per cinque anni. Offerta superiore a quella dell'Inter.

Beltrami però ha ribadito che Barella preferisce i nerazzurri anche perché, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il suo arrivo all'Inter potrebbe liberare Nainggolan che è assistito dallo stesso Beltrami.

Al momento in realtà all'Inter non sono pervenute offerte convincenti ma l'acquisto di Barella restringerebbe gli spazi per il belga e potrebbe convincere Marotta ad abbassare la richiesta di 30 milioni. La telenovela continua, insomma.