Barella alla Roma, Giulini conferma: "Abbiamo chiuso con i giallorossi, l'Inter è sparita"

Nicolò Barella è sempre più lontano dall' e più vicino alla . A confermarlo, intervistato da 'Sky Sport' all'uscita dalla Lega di , è stato il presidente del .

Giulini ha fatto il punto della trattativa per la cessione di Barella e ha rivelato di ave raggiunto un accordo con la Roma.

"L'11 giugno abbiamo raggiunto l'accordo con l'Inter sulla parte fissa, che penso sia la cosa più importante in ogni trattativa, e c'erano solo i bonus da discutere. Però sono 20 giorni che non sentiamo l'Inter, non so se sia più interessata al ragazzo. Nel frattempo è arrivata una proposta della Roma ancora più importante e abbiamo chiuso con loro, siamo soddisfatti".