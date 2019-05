Barcellona, pronta una mini rivoluzione: Coutinho tra i possibili partenti

Il Barcellona lavora alla prossima stagione dopo la delusione Champions. Tra i partenti potrebbe esserci il brasiliano Coutinho.

E' ancora forte in casa la delusione per non aver raggiunto anche quest'anno la finale di . La dirigenza blaugrana, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, è al lavoro per preparare la stagione 2019-2020.

Già preso De Jong, che dovrà dare un po' di respirto a Busquets, nel mirino dei catalani c'è anche l'altro olandese dell' De Ligt, che per bocca di Van der Sar andrà a giocare in o in .

L'articolo prosegue qui sotto

Per quanto riguarda il reparto offensivo, nonostante il rifiuto della scorsa estate, continua ad essere monitorato Griezmann dell', il cui cartellino ha sempre l'importante costo di 125 milioni di euro. Sul taccuino c'è anche Luka Jovic dell' Francoforte.

Tra coloro che invece potrebbero dire addio al Camp Nou c'è il brasiliano Coutinho. L'ex , spesso beccato dal pubblico spagnolo, non ha risposto alle aspettative.

Contratto in scadenza nel giugno del 2023, ha mercato in Inghilterra, ma di sicuro c'è da ricercare un acquirente che possa permettere di ammortizzare la cifra d'acquisto che nel 2018 è stata di 120 milioni di euro (più 40 di bonus). Nella stagione in corso, prendendo in considerazione tutte le competizioni, 52 presenze ed 11 goal.