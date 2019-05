Futuro De Ligt, Van der Sar esclude la Juventus: "Inghilterra o Spagna"

Van der Sar esclude la Juventus nella corsa a De Ligt: "Saranno le sue ultime partite con l'Ajax, penso che andrà in Inghilterra o Spagna".

Tanta delusione in casa per il mancato raggiungimento della finale di , che per più di 90 minuti è sembrata a portata di mano per la squadra allenata da Ten Hag.

Adesso i Lancieri dovranno affrontare il finale di Eredivisie per terminare al meglio la stagione. Al contempo è innegabile che si pensi già anche al mercato, soprattutto in uscita.

Il direttore sportivo olandese Edwin Van Der Sar, già prima del fischio d'inizio del match dell'Amsterdam Arena, ha annunciato, oltre quello di De Jong, anche il certo addio di De Ligt.

La sua destinazione sarà o . Sembra quindi essere esclusa dalla corsa la , da tempo interessata al giovane centrale.

"Penso che queste saranno le ultime partite di De Ligt con l'Ajax, ma spero che possa andare ancora più in alto. E' qui da quando era bambino e adesso finirà in un grande club. Penso che andrà in Inghilterra o in Spagna".

Si è parlato anche del futuro del tecnico Ten Hag, che si spera possa restare per cercare di continuare questo ciclo, seppur caratterizzato da qualche importante cessione.