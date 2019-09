Barcellona Femminile-Juventus Women 2-1: Bianconere fuori dalla Champions

La Juventus Women non riesce a ribaltare il 2-0 subito all'andata contro il Barcellona Femminile e perde anche al ritorno per 2-1. Bianconere fuori.

Serviva un’impresa. E non è arrivata. La Women saluta la , ma lo fa a testa alta, anzi, altissima. Primo tempo di pregevole fattura, ripresa di livello.

Insomma, proprio ciò che serve per continuare a crescere fuori dai confini nostrani. Passa il , vice-campione d’Europa, che forte dei due goal trovati all’andata ad Alessandria si è limitato a gestire un vantaggio rassicurante.

Juventus Women subito pericolosa: Aluko tra le linee si libera e sforna una conclusione che spaventa, e non poco, Panos. Bianconere di personalità, con baricentro alto e voglia di imporre la propria identità. Dagli sviluppi di un corner, Gama per poco non trova il vantaggio.

Nel momento migliore delle torinesi, però, sono le padrone di casa a passare in avanti: Pedersen perde la marcatura e Alexia in gioco aereo non perdona.

Le blaugrana salgono di tono e, trovato il vantaggio, sfiorano il bis: diagonale di Hansen e palo. Poco male – per le catalane – che su calcio d’angolo siglano il raddoppio: stacco di Van der Gragt e sfortunata deviazione di Girelli.

Nella ripresa, al primo pallone toccato, la subentrata Staskova accorcia le distanze, realizza di testa il primo goal con la maglia della Juventus. Aluko, tra le più pimpanti del match, cerca il pareggio. Ma la sfida termina con il successo del Barcellona. Impossibile, per la Juventus Women, fare meglio.

IL TABELLINO

BARCELLONA FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN 2-1

MARCATORI: 31’ Alexia, 38’ aut. Girelli, 78’ Staskova

BARCELLONA FEMMINILE (4-2-3-1): Panos, Torrejon, Pereira, Van der Gragt (52’ Guijarro), Ouahabi; Hamraoui, Bonmati; Hansen (63’ Hermoso), Alexia, Oshoala; Mariona (72’ Andujar). Coach: Cortes

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen, Rosucci (62’ Caruso), Aluko, Girelli (78’ Staskova). Coach: Guarino

Arbitro: Staubli

Ammoniti: Cernoia (J)

Espulsi: -