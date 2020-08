Barcellona-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco e il Barcellona si sfidano nei quarti di finale di Champions League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

BARCELLONA-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 14 agosto 2020

14 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Terminati gli ottavi di finale, ora è tempo di Final Eight di . Il match più blasonato dei quarti di finale è quello che mette di fronte Barcellona e , due squadre che in bacheca hanno rispettivamente cinque Champions League a testa.

I blaugrana arrivano alla sfida dopo aver eliminato il nel ritorno degli ottavi, mentre i tedeschi hanno segnato 7 goal al tra andata e ritorno per conquistare un posto tra le migliori otto.

Post lockdown le due compagini hanno vissuto momenti diversi: il Bayern Monaco ha vinto le ultime 18 partite in tutte le competizioni, mentre il Barcellona è andato a singhiozzo, perdendo anche la .

Sfida nella sfida sarà quella tra Lewandowski e Messi, due dei migliori bomber europei: 53 goal contro 37. Occhi anche su Neuer e Ter Stegen, compagni e rivali anche nella nazionale tedesca.

In questa pagina trovate tutte le notizie su Barcellona-Bayern Monaco: dalle ultime sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BARCELLONA-BAYERN MONACO

Barcellona-Bayern Monaco si giocherà alle ore 21.00 di venerdì 14 agosto 2020. Sede del match, valido per i quarti di finale, sarà l'Estadio Da Luz di Lisbona, che ospiterà anche la finale.

Barcellona-Bayern Monaco-Chelsea sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky. Il match andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per gli abbonati Sky, la sfida tra Barcellona e Bayern Monaco si potrà seguire in diretta streaminig su Sky GO. Si potrà accedere alla piattaforma collegandosi al sito e scaricando l'app su vari dispositivi come pc, notebook, smartphone o tablet, poi effettuando il login e cercando il match nel palinsesto.

La partita sarà in disponibile in streming anche su Now Tv, il servizio di live e on demand di Sky. Acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire il meglio del calcio di Sky, Champions League compresa.

Potrete seguire Barcellona-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su Goal. Sul nostro portale troverete le notizie del post gara, con le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti minuto per minuto, con le azioni salienti del match.

Il Barcellona si schiera con il 4-3-3, con due possibili novità in vista rispetto all'undici proposto contro il Napoli. Arturo Vidal e Sergio Busquets potrebbero rilevare Ivan Rakitic e Antoine Griezmann. Nessun cambio tra porta e difesa. Mediana con Sergi Roberto e De Jong confermati, così come in attacco Messi e Suarez.

La novità nel Bayern potrebbe essere l'impiego di Coman dal primo minuto: alcuni problemi fisici gli avevano fatto perdere il ritorno contro il Chelsea. A fargli posto dovrebbe essere Perisic. In difesa dubbio Boateng, uscito acciaccato dall'ultimo impegno. Sempre out Pavard.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Suárez.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcántara, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.