Barcellona-Bayern Monaco in diretta LIVE!

Quarto di finale di lusso, quello tra Barcellona e Bayern Monaco. Due candidate alla vittoria finale in Champions League, ma ne rimarrà una sola.

BARCELLONA-BAYERN MONACO 2-4

Marcatori: 4' Muller, 7' aut. Alaba, 22' Perisic, 28' Gnabry, 31' Muller, 57' Suarez

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (46' Griezmann), Busquets, de Jong, Vidal; Messi, Suarez. All. Setien

Altre squadre

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick

Arbitro: Skomina

Ammoniti: Boateng, Davies, Suarez

Espulsi: -

IL RACCONTO LIVE DI BARCELLONA-BAYERN MONACO

57' - GOAL DEL BARCELLONA! HA SEGNATO SUAREZ! Il torna in partita con la perla di Luis Suarez: finta da mago su Boateng e e tiro di sinistro a battere Neuer.

53' - Goal annullato al : altra azione corale dei tedeschi, che segnano con Lewandowski, ma sfruttando una posizione irregolare di Perisic.

46' - Primo cambio per il Barcellona: esce Sergi Roberto, entra Griezmann.

46' - COMINCIA IL SECONDO TEMPO! Palla per il .

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Il Barcellona è totalmente in balia del Bayern Monaco, che sta asfaltando i catalani. Azioni continue, palle-goal a ripetizione. Barça in piedi solo per l'autogoal di Alaba, ma quasi costretto al ko.

31' - GOAL DEL BAYERN MONACO! HA SEGNATO MULLER! Incredibile prova di forza del Bayern, che sta asfaltando il Barcellona. Cross basso e potente di Kimmich dalla destra, Muller anticipa Lenglet da vera punta e batte Ter Stegen. Che partita.

28' - GOAL DEL BAYERN MONACO! HA SEGNATO GNABRY! Filtrante di Goretzka a scavalcare Lenglet, Gnabry si inserisce in area a super velocità, e di destro brucia ancora Ter Stegen. Tedeschi ingiocabili.

22' - GOAL DEL BAYERN MONACO! HA SEGNATO PERISIC! Gnabry conquista palla ai 30 metri, smista per l'accorrente Perisic sulla sinistra: botta di mancino terrificante e palla che va in rete con Ter Stegen che non può nulla.

17' - Ritmi leggermenti più bassi rispetto alle battute di avvio, ma la partita resta sempre viva e accesa, con le due difese che fanno molta fatica ad avere la meglio sui due attacchi.

10' - Palo di Messi! Tiro-cross dalla sinistra della Pulce, difesa ancora immobile del Bayern Monaco ed il pallone che sorprende tutti, sbattendo sul palo.

7' - GOAL DEL BARCELLONA! AUTOGOAL DI ALABA! Contropiede secco degli spagnoli, Jordi Alba si trova libero con tutta la difesa del Bayern troppo alta: il cross basso per Suarez poi viene impattato in maniera maldestra da Alaba, che deposita il pallone alle spalle di Neuer.

4' - GOAL DEL BAYERN MONACO! HA SEGNATO MULLER! Il Bayern passa in vantaggio con una manovra cominciata dal cross di Perisic sulla sinistra, poi l'uno-due tra Muller e Lewandowski in area e la conclusione del tedesco.

3' - Prima palla-goal per il Barcellona: cross di Sergi Roberto in contropiede per Suarez, Neuer riesce a deviare il pallone prima che arrivi all'uruguaiano.

1' - COMINCIA LA PARTITA! Primo possesso palla per il Barcellona.

Prepartita - Barcellona e Bayern Monaco si riscaldano, poco più di mezz'ora al calcio d'inizio del quarto di finale di .

🔥 BARÇA LIVE 🔥

⚽ #BarçaBayern

💪 Warm up & Match Center

📲 After the match, you can see the game summary, analysis and reactions on Barça TV+ #OnlyForCulers https://t.co/q9R33u8Ood — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern Monaco:

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong, Vidal; Messi, Suarez. All. Setien

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick