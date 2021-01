Ballardini e il ritiro di Pandev: "Lo denuncio, lui è il calcio"

Il tecnico dei rossoblù elogia il macedone: "Trasmette entusiamo ogni giorno e ha questo furore non può fare una cosa del genere".

Soltanto pochi giorni fa, Goran Pandev ha annunciato la propria decisione di dire addio al calcio giocato a fine stagione, dopo l'Europeo da giocare con la sua Macedonia del Nord.

Una decisione che ha preso alla sprovvista Davide Ballardini, allenatore del , che intervistato alla 'Gazzetta dello Sport' ha scherzosamente affermato di voler 'denunciare' il proprio leader.

"Se è vero che si ritira, io denuncio Pandev. Non può fare una cosa del genere, uno che trasmette entusiasmo ogni giorno, uno che ha furore dentro e fuori dal campo. Pandev è il gioco del calcio. Deve ancora arrivare il momento in cui smetterà: vederlo giocare è un piacere".

Secondo il tecnico rossoblù, Pandev è ancora essenziale per le ambizioni di una squadra che Ballardini vede in crescita, in un ambiente di lavoro sereno e positivo.