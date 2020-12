L'annuncio di Pandev: "Ho quasi deciso, in estate mi fermo"

Un solo goal in campionato, ma enorme apporto al gioco offensivo del : il 2020 di Pandev si è chiuso con un assist a Destro nel vitale successo contro lo , gara dell'ennesimo ritorno di Davide Ballardini sulla panchina del 'Grifone'.

Al netto della pandemia, l'anno dell'ex è stato a tratti indimenticabile: il riferimento è alla storica qualificazione agli Europei ottenuta con la sua Macedonia del Nord, competizione che con ogni probabilità segnerà la fine della sua carriera.

Intervistato da 'Il Secolo XIX', Pandev ha infatti annunciato che in estate appenderà quasi sicuramente gli scarpini al chiodo, a differenza di Ibrahimovic che sembra deciso a continuare per arrivare a giocare alla soglia dei 40 anni.

"Ibra è un grandissimo, spero continui: senza di lui il calcio non sarebbe lo stesso. Io però ho quasi deciso, in estate ne faccio 38 e mi fermo, ne ho parlato con mia moglie. Ma prima vorrei di nuovo giocare nel Ferraris con i nostri tifosi, per chiudere in bellezza".

Prima di lasciare il calcio giocato, bisognerà centrare l'obiettivo salvezza col Genoa e fare una buona figura agli Europei, in un girone sulla carta complicato.

"I sogni per il 2021? Per tutti dico la salute. Per me una salvezza tranquilla col Genoa e divertirmi all'Europeo: non abbiamo nulla da perdere, nel girone ci sono , e , ce la giocheremo con le ultime due".