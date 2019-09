Attacco della Juventus incerottato: Mandzukic ora può tornare utile

Saltato il trasferimento in Qatar, Mario Mandzukic potrebbe tornare utile per Maurizio Sarri nelle rotazioni: in attesa del mercato di gennaio.

Mario Mandzukic non andrà in . Il centravanti croato, dopo aver analizzato minuziosamente questa prospettiva, ha deciso di rimanere alla . Quantomeno fino al mercato di gennaio, in attesa di prendere in esame altre opportunità.

Perché, sebbene la carta d'identità non sia più verdissima con il peso delle 33 primavere, l'ex continua a vantare estimatori di primo piano. Dal , che avrebbe voluto prenderlo per sostituire Romelu Lukaku, passando per diversi club tedeschi.

Ora, però, conta l'attualità. La stessa che, per forza di cose, ha messo il 17 bianconero in un angolino. Maurizio Sarri, nelle puntate precedenti, ha spiegato di aver visto meglio Gonzalo Higuain negli allenamenti, da qui la scelta di puntare con convinzione sul Pipita. Detto questo, considerando la fitta rete di impegni, anche Mandzukic potrebbe tornare di moda. A patto, tuttavia, che il diretto interessato acquisisca la giusta mentalità.

Escluso dalla lista Champions, l'ariete di Slavonski Brod sarebbe utilizzabile solamente in campionato. Insomma, un'alternativa più che valida. Adesso, tuttavia, la palla passerà alla società e alla guida tecnica. In piena sinergia, infatti, le parti decideranno come rivalutare - e se rivalutare - Mandzukic. Il quale, dal canto suo, ha continuato ad allenarsi con grande professionalità. In attesa, magari, di cambiare il corso degli eventi.

Guai, infatti, a dare qualcosa per scontato. Basti pensare a Blaise Matuidi a Sami Khedira, passati da "esuberi" a protagonisti assoluti in questo avvio sarriano. Insomma, la sensazione è che a grandi linee l'avventura di SuperMario sotto la Mole sia arrivata agli sgoccioli. Ma per giungere al trarguardo della finestra invernale, occorre ancora macinare tanti chilometri. Fondamentale, quindi, escogitare qualcosa che soddisfi tutti. Senza rovinare l'armonia globale, s'intende.