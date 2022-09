Atletico Madrid-Real Madrid 1-2: i Blancos sanno solo vincere, è trionfo nel derby

Il Real Madrid si impone sul campo dell’Atletico Madrid per 2-1. Al Metropolitano decidono le reti di Rodrygo e Valverde.

Il Real Madrid sa solo vincere. La compagine campione d’Europa centra il suo sesto successo in altrettante partite di Liga e lo fa in una serata speciale: quella del derby contro l’Atletico.

I Blancos di Carlo Ancelotti si presentano al Metropolitano rinvigoriti da i risultati straordinari ottenuti sin qui in stagione (solo vittorie in tutte le competizioni), le prime vere azioni pericolose della sfida sono però di marca biancorossa, con Felipe e Carrasco che prima del quarto d’ora di gioco vanno ad passo dal goal del vantaggio.

Al 18’ ci prova anche Kondogbia con un gran tiro da lontano, ma nell’azione successiva è il Real a portarsi avanti: Rodrygo chiede l’uno-due a Tchouameni, il quale gli restituisce il pallone in area con uno splendido pallonetto con il quale scavalca tutta la linea difensiva dei Colchoneros. L’attaccante brasiliano non ci pensa su due volte e batte Oblak con una grande conclusione di collo pieno.

Sotto di una rete, l’Atletico prova a reagire e a rialzare il suo baricentro, al 37’ è però ancora il Real Madrid a trovare la via della rete: bella azione di Vinicius che entra in area dalla sinistra, calcia e prende il palo, la sfera attraversa tutto lo specchio di porta e arriva dalle parti di Valverde che insacca. E’ 0-2 ed è anche il risultato con il quale si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa i padroni di casa fanno decisamente più difficoltà a trovare i giusti varchi nella difesa avversaria, mentre il Real Madrid mostra tutta la sua forza gestendo la situazione con relativa tranquillità.

Quando ormai la partita sembra indirizzata verso una conclusione scontata, a riaprirla clamorosamente è Mario Hermoso all’83’: corner battuto dalla destra da Griezmann, Courtois sbaglia completamente l’uscita e il difensore biancorosso segna mandando la palla in rete di spalla.

Il Metropolitano diventa una bolgia, ma in pieno recupero l’Atletico resta in inferiorità numerica per l’espulsione (seconda ammonizione quanto meno severa) proprio di Hermoso.

Nei minuti finali il Real riesce a tenere la palla lontano dalla sua area di rigore e quindi la sfida si chiude sull’1-2.

I Blancos restano da soli in vetta a punteggio pieno, e quindi a quota 18 (+2 sul Barcellona). L’Atletico inanella la sua seconda sconfitta nel torneo e resta fermo a 10.