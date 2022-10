Atletico Madrid, l’eliminazione più crudele: rigore fallito da Carrasco al 99’

L’Atletico Madrid fallisce la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: contro il Bayern Leverkusen succede di tutto.

Si chiude nella maniera più dolora possibile l’avventura dell’Atletico Madrid in questa edizione della Champions League. La compagine iberica dovrà ovviamente giocare ancora una partita nella fase a gironi, ma contro il Porto scenderà in campo già con la certezza di non poter più approdare agli ottavi di finale.

Il tutto è frutto di un cammino deludente, scandito da una sola vittoria ottenuta in cinque partite, ma anche da ciò che è accaduto al Metropolitano contro il Bayer Leverkusen.

Al 97’, quando il risultato era inchiodato sul 2-2, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, Hincapie tocca il pallone con un braccio. L’arbitro Turpin, che inizialmente non ravvisa nulla ed anzi fischia la fine del match, dopo essersi consultato con gli uomini al VAR, si dirige al monitor e, rivista l’azione, assegna un calcio di rigore a favore dei Colchoneros.

Della battuta si incarica Carrasco che, al 99’ si fa ipnotizzare da Hradecky. Ma non è tutto.

Sul pallone ribattuto si avventa Saul che, a porta praticamente sguarnita, colpisce la traversa. La sfera torna poi dalle parti di Reinildo che calcia a botta sicura, ma sulla traiettoria del suo tiro trova Carrasco che, in maniera ovviamente ovviamente involontaria, respinge quasi sulla linea salvando il Leverkusen.

L’Atletico, che si sarebbe giocato il secondo posto nel girone con il Porto, a questo punto dovrà cercare nell’ultima giornata i punti che gli consentano quanto meno di ripartire dall’Europa League.