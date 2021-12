Atalanta sotto con la Roma, la mossa di Gasperini: subito fuori Djimsiti per Muriel

Dentro un attaccante e fuori un difensore. Molte volte si è vista una mossa del genere tentata da un allenatore, ma di solito sempre nelle fasi finali di una partita, quando il tempo stringe è ci sono dei goal da recuperare.

Anche Gian Piero Gasperini si è affidato a tale soluzione nel corso di Atalanta-Roma, ma c’è una particolarità: ha deciso di ridisegnare completamente la sua squadra dal punto di vista tattico poco dopo la mezz’ora di gioco.

Con la Dea sotto di due reti in virtù delle marcature di Abraham e Zaniolo, il tecnico nerazzurro al 34’ ha richiamato in panchina un difensore, Djimsiti, per rafforzare il suo reparto offensivo con l’ingresso di Muriel.

Una scelta tattica tanto coraggiosa, quanto importante, figlia evidentemente della delusione di come stavano andando le cose. Gasperini ha quindi deciso di non aspettare l’intervallo per modificare l’assetto della sua squadra e con l’entrata in campo di Muriel a coadiuvare Zapata in attacco (con Ilicic a supporto), è passato ad una difesa a quattro, con Toloi e Pezzella spostati ad agire sugli esterni.

Una scelta che si è rivelata giusta, visto che proprio Muriel, in pieno recupero del primo tempo e con l’ausilio di una deviazione di Cristante, ha trovato il goal che ha permesso alla Dea di accorciare.