Atalanta-Juventus, le pagelle: Muriel sbatte contro il muro, Morata delude

Palomino insuperabile, Malinovskyi è l'eroe dell'Atalanta. Zapata si vede poco. Rabiot e De Ligt i migliori della Juventus, bene anche McKennie.

LE PAGELLE DI ATALANTA-JUVENTUS

GOLLINI 6 - Coraggioso nelle uscite, tra i pali sa abbondantemente il fatto suo.

TOLOI 6 – Prova ad allargarsi costantemente per favorire l’ampiezza della manovra, bene nelle scelte individuali.

PALOMINO 7 – Se c’è da giocarsi la carta della fisicità, si sa, non si tira mai indietro. Alza in baricentro della difesa da solo, prendendosi anche qualche rischio di troppo.

DJIMSITI 6.5 – Lucido e attento nel gioco d’anticipo, un po’ troppo scolastico in fase di costruzione.

MAEHLE 5.5 – Una diagonale errata, un’altra indovinata. Alti e bassi all’interno di un normale processo di crescita destinato a impreziosirsi. (72’ MALINOVSKY 7 – A tutta fascia, a tutto a gas, si becca un giallo per un’entrata energica. Poi, un goal pesantissimo).

DE ROON 6 – Raddoppia anche il mondo, vivendo la classica giornata di altruismo e sacrificio.

FREULER 6.5 – Taglia e cuce, tuttavia deve fare i conti con la velocità de centrocampo bianconero. Insomma, vota il partito dell’esperienza.

GOSENS 6 – Due chiusure chirurgiche nella prima frazione di gara, ma in tono propositivo si fa vedere stranamente con poca convinzione.

PESSINA 6 – Di rientro dal Covid, non sfoggia – e non potrebbe essere altrimenti – una grande condizione. Rispetta alla lettera il piano gara, svariando su tutto il fronte offensivo, ma ha solo un’ottima chance per andare in rete. E non la sfrutta. (46’ PASALIC 6 - Prezioso in ripiego)

MURIEL 6 – Sbatte ripetutamente contro il muro eretto dalla retroguardia bianconera, e spaventa Szczesny con un destro a giro niente male. (69’ ILICIC 6.5 – Entra con qualità, dipingendo un cross perfetto non sfruttato dal compagno d’attacco).

ZAPATA 5.5 – Si fa vedere più in fase difensiva anziché in quella offensiva. Ed è tutto dire. Generosità e sponde al potere, ma questa volta non trova il suo classico goal contro la Juve.



SZCZESNY 6.5 – Sicuro con la sfera tra i piedi, trasmette tranquillità all’intera squadra. Per il resto, ordinaria amministrazione. Mezzo punto in più per i dribbling.

CUADRADO 6.5 – Alle prese con la miglior stagione in carriera, è un’autentica fonte di gioco: dai suoi movimenti passano numerose trame juventine. E, inoltre, nell’uno contro uno si diverte a giganteggiare.

DE LIGT 6.5 – Con la giocata aerea si rende pericoloso più volte, mentre dietro ne viene a capo agevolmente.

CHIELLINI 6 – Nelle gare battagliere si esalta. E lo dimostra ancora una volta con un contributo roccioso.

ALEX SANDRO 5.5 – Ormai, e non è una novità, garantisce più affidabilità in tono difensivo anziché offensivo. Sfortunato nel deviare il lampo della sconfitta.

MCKENNIE 6.5 – Il problema all’anca, ormai, è superato. Sale di tono nella ripresa, fornendo una grossa mano nelle transizioni negative. (77’ ARTHUR 5: Perde quasi tutti i possessi).

BENTANCUR 6 – Accompagna la manovra sapientemente in entrambe le fasi, mettendo in campo cuore e geometrie.

RABIOT 6.5 – Ha gamba e idee. Il tutto, proponendo una crescita costante. In parole povere, in questo momento, rappresenta l’anello forte della mediana bianconera.

CHIESA 5.5 – La sensazione è che sul fronte mancino non incida come a destra, detto ciò fa quello che deve seppur non trovando il picco alto di performance. Esce per un problema muscolare. (58’ DANILO 5.5 – Rischia perdendo la marcatura su Zapata)

DYBALA 6 – Abbassa costantemente il raggio d’azione per favorire il flusso del gioco, perde di tono con il trascorrere dei minuti. (68’ KULUSEVSKI 5.5 – Non incide, anzi tutt’altro)

MORATA 5 - Nel lato A del match gli capita un’ottima occasione, ma gigioneggia troppo. Idem nel lato B.

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-0

MARCATORI: 87’Malinosvsky

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini 6; Toloi 6, Palomino 7, Djimsiti 6.5; Maehle 5.5 (72’ Malinovsky 7), De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 6; Pessina 6 (46’ Pasalic 6); Muriel 6 (69’ Ilicic 6.5) , Zapata 5.5. All. Gasperini

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, De Ligt 6.5, Chiellini 6, Alex Sandro 5.5; McKennie 6.5 (77’ Arthur 5), Bentancur 6, Rabiot 6.5, Chiesa 5.5 (58’ Danilo 5.5); Dybala 6 (68’ Kulusevski 5.5), Morata 5. All. Pirlo

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Bonucci (J), Cuadrado (J), Gosens (A), Malinovsky (A), Djmsiti (A)

Espulsi: Nessuno