Atalanta-Juventus, le pagelle: Tornado Zapata, Bonucci horror

Dijmsiti da dimenticare, Cristiano Ronaldo entra e risolve le cose. Pasalic non c'è, Bentancur prende la traversa e si spegne.

ATALANTA

BERISHA 6: Non può nulla sul tocco beffardo del centrale albanese, e nemmeno su CR7. Per il resto para tutto quello che può parare.

MANCINI 6: E' l'anello forte della retroguardia orobica, interventi puliti e provvidenziali.

DJIMSITI 4.5: Pronti via la commette grossa beffando il suo portiere con una deviazione sfortunata. Sbaglia, inoltre, diversi passaggi apparentemente agevoli.

MASIELLO 6: Mantiene la posizione, mettendo in campo enormi dosi d'esperienza. (86' BARROW SV)

HATEBOER 5.5: Spinge senza convinzione, visibilmente preoccupato dai movimenti del dirimpettaio.

PASALIC 5: Non è un titolare, e questo aspetto emerge palesemente. Prova a raddoppiare qua e là, non sempre centra la missione. (67' GOSENS 6: Entra con la giusta mentalità).

FREULER 6.5: Un vero mastino del centrocampo, taglia e cuce con profitto.

CASTAGNE 6: Prova a creare la superiorità numerica, tuttavia il più delle volte si affida alla giocata più scolastica.

GOMEZ 6.5: Svaria su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia bianconera. Nota positiva: progetta la rete orobica.

ILICIC 6: Si accende a intermittenza, non trovando efficacia sui calci piazzati. (77' PESSINA SV).

ZAPATA 8: Quando vede la Signora, si sa, non fa complimenti. Bullizza Bonucci, trovando reti e prestazione.

JUVENTUS

SZCZESNY 6: Fulminato dai lampi del bomber colombiano, si riscatta su Castagne.

DE SCIGLIO 6: Poco presente in tono offensivo, offre una buona solidità nelle tematiche difensive. E può crescere ulteriormente.

BONUCCI 4.5: Come già capitato in passato, con Zapata non è decisamente cosa. Si fa sovrastare ne primo goal, mettendo in mostra evidenti limiti nelle marcature. Nulla di nuovo.

CHIELLINI 6: Si becca il giallo per un'entrata energica, ma è ancora una volta il miglior rappresentante della difesa juventina.

ALEX SANDRO 6: Dal suo sinistro nasce la palla che sblocca le marcature. Poi, tante letture scontate.

KHEDIRA 4.5: Al rientro dall'infortunio, viaggia perennemente a marce basse. Non cambia mai passo, faticando enormemente nelle coperture. (65' RONALDO 7: Cambia, e non potrebbe essere altrimenti, la partita. Determinante).

MRE CAN 5.5: Si limita a fungere da martello, ma non offre un contributo memorabile. Anzi, tutt'altro.

BENTANCUR 4.5: Centra la traversa e finisce anzitempo la partita. Questa, sostanzialmente, la sua partita.

DYBALA 5.5: Il solito prezioso lavoro tra le linee. Ma, da uno come lui, ci si aspetta l'efficacia in zona bollente.

DOUGLAS COSTA 5.5: Patisce le marcature a uomo e non dà mai l'impressione di poter sfociare nella produttività. (57' PJANIC 6: Dà ordine alla manovra).

MANDZUKIC 5.5: Una gara da sportellate, una gara all'insegna della generosità. Spalleggia CR7 in occasione del pareggio.