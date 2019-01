Atalanta-Juventus 3-0: Zapata domina, bianconeri eliminati

La Juventus viene eliminata dalla Coppa Italia per mano di una super Atalanta, vittoriosa per 3-0. Prima sconfitta stagionale per i bianconeri.

Incredibile all'Atleti Azzurri. I cronistii di un tempo avrebbero probabilmente utilizzato quest'espressione. Ma, sostanzialmente, di incredibile c'è ben poco. C'è esclusivamente un'Atalanta che, ancora una volta, mostra i muscoli. Trascinata da un Zapata in vero e proprio stato di grazia.

La Dea domina in lungo e in largo la Signora e approda meritatamente in semifinale di Coppa Italia. Gasperini disegna un 3-4-2-1 di pura qualità: Ilicic e Gomez ad agire alle spalle di Zapata. Allegri risponde con il 4-4-2 a geometria variabile formato da Bernardeschi e Matuidi sugli esterni. I padroni di casa partono nel migliore dei modi, baricentro alto e chiara intenzione di voler fare la partita.

Subito una brutta notizia per l'allenatore grugliaschese, che deve inserire Pasalic al posto di Ilicic, fermato da un problema muscolare. La prima vera occasione del match capita sul destro di Gomez, che si scontra con la bravura d Szczesny. Ma se la Dea non sorride in termini di infortuni, Madama non è da meno.

Guai al polpaccio destro per Chiellini, dentro Cancelo, con De Sciglio spostato tra i centrali. Musica per le orecchie dei padroni di casa, che in due minuti trova la via della rete prima con Castagne e dopo con il solito Zapata.

Nella ripresa la musica non cambia, con la compagine nerazzurra a pressare tutto e tutti. E con la Juventus in netta difficoltà tattica e atletica. Poi, ovviamente, c'è Zapata. Sempre e solo Zapata, che trova l'ennesima doppietta. Atalanta in paradiso.

I GOAL

37' CASTAGNE 1-0 - Il nerazzurro ruba palla a Cancelo e dal limite la piazza alle spalle di Szczesny.

39' ZAPATA 2-0- L'attaccante colombiano si gira in un fazzoletto e con un destro potente non lascia scampo all'estremo difensore polacco.

86' ZAPATA 3-0- Retropassaggio inguardabile di De Sciglio, il bombero orobico supera Szczesny e appoggia agevolmente a porta vuota.

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 3-0

MARCATORI: 37' Castagne, 39' Zapata, 86' Zapata

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha 6.5; Toloi 7, Palomino 7 (89' Masiello s.v.), Djimsiti 7.5; Hateboer 6.5, De Roon 7 (90' Gosens s.v.), Freuler 7, Castagne 7, Ilicic 6 (26' Pasalic 6.5), Gomez 7; Zapata 8. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 5.5; De Sciglio 4, Rugani 5, Chiellini 6 (27' Cancelo 4.5), Alex Sandro 4.5; Bernadeschi 5.5, Khedira 4.5 (71' Pjanic 5), Bentancur 5.5, Matuidi 4.5; Dybala 5 (62' Douglas Costa 5), Cristiano Ronaldo 5. Allenatore: Allegri

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Djimsiti, Freuler, Hateboer (A), Pjanic, Matuidi (J)

Espulsi: nessuno