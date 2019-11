Atalanta-Juventus 1-3: Higuain-Dybala, rimonta completata

La Juventus strappa tre punti pesantissimi dal Gewiss Stadium. La doppietta di Higuain e la rete di Dybala vanificano il vantaggio di Gosens.

Il bello, o il brutto, del calcio. Dipende dai punti di vista. La in terra orobica soffre maledettamente, proponendo – collettivamente – una gara insufficiente. Eppure i bianconeri tornano a casa con l’intera posta. al potere, con Higuain e Dybala a punire severamente l'.

Senza gli squalificati Ilicic e Malinovskyi, e con Zapata indisponibile, Gasperini disegna un 3-4-1-2 caratterizzato da una novità in attacco: Muriel in panchina, spazio a Barrow. Diversi gli indisponibili per Sarri che, per la sfida all’Atleti Azzurri, conferma il 4-3-1-2 puntando su Bentancur nel ruolo di mezz’ala mancina e con Bernardeschi ad agire alle spalle del tandem offensivo albiceleste composto da Dybala e Higuain.

Djmsiti, pur arrivando con i giri giusti, di testa non trova lo specchio della porta. Barrow, di rovesciata, spedisce la sfera alle stelle. La risposta della è tutta in una punizione, flebile, di Dybala. Poi, in un’apparente fase di stanca, ecco l’episodio: Khedira con un tocco di mano concede il penalty alla Dea. Barrow, per fortuna di Szczesny, centra la traversa. Super, pochi minuti dopo, il portiere polacco sulla zuccata ravvicinata di Pasalic. È pura pressione orobica, con De Sciglio a salvare un goal pressoché fatto. Bernardeschi, per un problema addominale, è costretto a lasciare il campo sostituito da Ramsey. Pjanic, sulle palle inattive, dimostra di non essere in giornata.

Nella ripresa, sostanzialmente, la musica non cambia. E a sbloccarla è proprio la Dea, con un bel traversone di Barrow ottimizzato a dovere da Gosens. Dal nulla, e con una giocata estemporanea, la Signora pareggia con una conclusione di Higuain deviata da Toloi. Finita qui? Neanche per scherzo. I campioni d’ , incredibilmente, la ribaltano. Sempre con il Pipita, bravo a ottimizzare una palla d’oro di Cuadrado. Chiusura affidata a Dybala, sempre più protagonista della Juve di Sarri.

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-3

MARCATORI: 56’ Gosens, 74, 82’ Higuain, 92’ Dybala

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini 6; Toloi 6, Djmsiti 6, Palomino 6; Hateboer 6.5, De Roon 6, Freuler 6 (86’ Traorè s.v.), Gosens 7 (71’ Castagne 5.5); Pasalic 7; Gomez 7, Barrow 5.5 (57’ Muriel 5.5). Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 7; Cuadrado 5.5, Bonucci 6, De Ligt 7, De Sciglio 6; Khedira 4 (69’ Emre Can 6), Pjanic 5.5, Bentancur 5 (58’ Douglas Costa 6); Bernardeschi 5 (25’ Ramsey 6); Dybala 7.5, Higuain 7.5. Allenatore: Sarri

Arbitro: Rocchi

Ammoniti: Palomino, Freuler, Gosens, Toloi, Gollini (A), Higuain, Dybala, Cuadrado (J)

Espulsi: -