L'Atalanta vicina al suo primo colpo invernale: è fatta per Maehle

L’Atalanta si prepara ad accogliere Joakim Maehle. Al Genk più di dieci milioni di euro, si aspetta solo la fumata bianca.

La sessione invernale di calciomercato non è ancora ufficialmente aperta, ma le varie società intenzionate a rafforzare le proprie rose si stanno già muovendo al fine di muovere passi in avanti verso i propri obiettivi. Tra esse c’è anche l’ che, non solo ha già individuato un nuovo elemento da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma ha di fatto già quasi condotto in porto l’operazione.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, è praticamente fatta per l’approdo in nerazzurro di Joakim Maehle .

In queste ore l’ Atalanta sta sistemando gli ultimi dettagli e la definitiva fumata bianca è attesa, salvo clamorose sorprese, a breve.

Il club orobico verserà nelle casse del , la società proprietaria del cartellino del giocatore, una somma superiore ai dieci milioni di euro.

Danese classe 1997, Joakim Maehle è un esterno destro che è cresciuto nell’Aalborg e che fa già parte del giro della Nazionale maggiore del suo Paese (con la quale ha totalizzato 6 presenze ed 1 goal).

Nel corso di questa stagione ha già giocato 16 gare in Jupiler League condite da una rete e quattro assist.